लक्झरी बसला अपघात; ८ प्रवासी जखमी
मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर खासगी बसला अपघात
आठ प्रवासी जखमी; जीवितहानी नाही
कासा, ता. ३१ (बातमीदार) : मुंबई-अहमदाबाद महामार्गावर महालक्ष्मी पुलाजवळ रविवारी (ता. ३१) दुपारी खासगी बस आणि ट्रकचा अपघात झाला. या अपघातात जीवितहानी टळली असली तरी बसमधील आठ प्रवासी जखमी झाले. यातील सहा जण मुंबईचे तर दोघे भिवंडीतील प्रवासी आहेत.
अपघातानंतर महामार्ग पोलिस व प्राधिकरणाच्या कर्मचाऱ्यांनी बस रस्त्याच्या कडेला सुरक्षित उभी केली. बसमालकाने प्रवाशांच्या पुढील प्रवासासाठी तत्काळ पर्यायी बस पाठवल्यामुळे काही वेळ वाहतूक विस्कळित झाल्यानंतर ती पुन्हा सुरळीत करण्यात आली. या अपघाताची नोंद कासा पोलिस ठाण्यात करण्यात आली असून पुढील तपास सुरू आहे.
गुजरातवरून मुंबईच्या दिशेने येत असलेली खासगी बस समोरील एका अज्ञात ट्रकला धडकली. महामार्गावरील खड्ड्यांमुळे ट्रकने अचानक वाहन थांबवल्याने मागून येणाऱ्या बसची जोरदार धडक बसली. या धडकेत बसमधील आठ प्रवासी जखमी झाले. अपघातानंतर महामार्ग प्राधिकरणाची रुग्णवाहिका, क्रेन आणि कासा पोलिसांचे डायल-११२ पथक घटनास्थळी दाखल झाले. सर्व जखमींना कासा उपजिल्हा रुग्णालयात हलविण्यात आले. प्राथमिक उपचारांनंतर त्यांना पुढील उपचारासाठी धुंदलवाडी येथील वेदान्त रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.
दरम्यान, महालक्ष्मी उड्डाणपुलावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे व उंचवटे असून, त्याकडे महामार्ग प्राधिकरण पूर्णतः दुर्लक्ष करीत आहे. त्यामुळे वारंवार अपघात घडून प्रवाशांचे जीव धोक्यात येत असून, वाहनांचेही मोठे नुकसान होत आहे, असे स्थानिकांचे म्हणणे आहे.
जखमी प्रवासी
लावण्या खत्री (वय १६, मुंबई), महेंद्रसिंग (वय ३८, मुंबई), रेखा खत्री (वय ३८, मुंबई), श्री. खत्री (वय ४८, मुंबई), कुसुम पुरोहित (वय ४५, भिवंडी), पूर्वा कुमार (वय ४५, भिवंडी), प्रणिता खत्री (वय २४, मुंबई), प्रियांका कुमार (वय १३, मुंबई)
