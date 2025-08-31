ठाण्यात गतवर्षापेक्षा यंदा कमी पाऊस
ठाणे शहर, ता. ३१ (बातमीदार) : ठाणे शहरात पावसाच्या सरी चांगल्याच बरसत आहेत, मात्र गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदाच्या मोसमात आतापर्यंतच्या २५८ मिमी कमी पाऊस झाला आहे. सप्टेंबरमध्ये दमदार पाऊस झाला नाही तर पुढील वर्षी उन्हाळ्यात जिल्ह्याला पाणीटंचाईचा सामना करावा लागण्याची शक्यता वर्तविली जात आहे.
ठाणे जिल्ह्यात मुसळधार पावसाचे प्रमाण गेल्यात काही दिवसांमध्ये वाढले असले तरी अजूनही सरासरी पावसाच्या तुलनेत अंतर आहे. ऑगस्टचा शेवट झाला असून सप्टेंबरमध्ये पावसाचा जोर वाढला नाही तर पाणीटंचाईचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. ठाणे महापालिका आपत्ती व्यवस्थापन कक्षाकडील दर तासाच्या नोंदीनुसार, शनिवारी (ता. ३०) सकाळी ९.३० वाजल्यानंतर जवळपास दिवसभर पावसाने विश्रांती घेतली, मात्र मध्यरात्रीनंतर पुन्हा पावसाने दमदार हजेरी लावली. त्यानंतर आज (ता. ३१) सकाळी पुन्हा पावसाने उघडीप दिली.
यंदाच्या हंगामात आतापर्यंत ठाणे शहरात एकूण २,५१९.६७ मिमी पावसाची नोंद झाली आहे, मात्र गेल्या वर्षी याच कालावधीत एकूण २,७७८.१९ मिमी पाऊस झाला होता. यंदा पावसाचे प्रमाण गेल्या वर्षाच्या तुलनेत जवळपास २५८ मिमीने कमी आहे.
