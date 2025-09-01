सुरक्षारक्षकाची पत्नी अन् बाळ सुरक्षित!
सुरक्षा रक्षकाची पत्नी अन् बाळ सुरक्षित!
यशोदा फर्टिलिटी हॉस्पिटल ठरले खरे संकटमोचक
वसंत जाधव ः सकाळ वृत्तसेवा
पनवेल ता. १ (बातमीदार) ः आई होणे ही प्रत्येक स्त्रीसाठी आयुष्यातली सर्वात मोठी आणि भावनिक क्षणांनी भारलेली वेळ असते, मात्र आर्थिक अडचणींमुळे अनेक कुटुंबांना हा आनंद काळजीच्या छायेत अनुभवावा लागतो. अशाच एका सुरक्षा रक्षक कुटुंबाला कामोठ्यातील यशोदा फर्टिलिटी व आयव्हीएफ सेंटरने आशेचा नवा किरण दाखवला. एका साध्या सुरक्षा रक्षकाची पत्नी या वर्षाच्या सुरुवातीला बाळंत होण्याच्या अवस्थेत होती. घरची परिस्थिती बेताची. खासगी रुग्णालयांची मोठी फी परवडणं तर अशक्यच! अशा वेळेस दिशा महिला मंच आणि यशोदा फर्टिलिटी सेंटर हे देवदूत ठरले.
डॉ. स्नेहलता खडबडे आणि डॉ. बाळासाहेब खडबडे या दाम्पत्याने आपल्या सेवाभावाची जाणीव ठेवत या महिलेची पूर्णपणे मोफत प्रसूती केली. उच्च दर्जाच्या वैद्यकीय सुविधांच्या मदतीने आई आणि बाळ दोघेही सुखरूप राहिले. आईच्या डोळ्यांतून आनंदाश्रू येत होते. पतीच्या चेहऱ्यावर हलकं स्मित फुललं होतं. नवजात बाळाच्या रडण्याच्या आवाजाने त्या कुटुंबाला नवजीवन मिळालं होतं.
पनवेल परिसरात शासकीय मॅटर्निटी हॉस्पिटल नसल्याने सर्वसामान्य व गरीब कुटुंबांना प्रसूतीसाठी प्रचंड आर्थिक अडचणींचा सामना करावा लागतो. कित्येक वेळा पैशाअभावी घरच्या घरीच बाळंतपण केलं जातं आणि त्यामुळे आई-बाळाच्या जीवावर बेतण्याचे प्रकार घडतात. अशा पार्श्वभूमीवर यशोदा फर्टिलिटी सेंटरचे हे पाऊल खऱ्या अर्थाने जीव वाचवणारे आणि माणुसकी जपणारे ठरले आहे.
‘नवदुर्गा सन्मान नारीशक्तीचा’ या कार्यक्रमात डॉक्टर खडबडे दाम्पत्याने गरजू महिलांना मोफत मातृत्व सेवा देण्याची घोषणा केली होती. त्याच वचनपूर्तीची ही हृदयस्पर्शी घटना ठरली. या संवेदनशील कार्यात दिशा व्यासपीठाच्या संस्थापिका निलम आंधळे यांनी महत्त्वाची भूमिका बजावत गरोदर महिलेला योग्य वेळी मदत मिळवून दिली. “अडचणीच्या काळात जर कोणी संकटमोचक ठरत असेल, तर तोच खरा देव!” असतो हे या घटनेवरून सिद्ध झाले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.