पेणमध्ये वाहतूक कोंडीवर आळा
गणेशोत्सवात पोलिस प्रशासनाचे उत्कृष्ट नियोजन
पेण, ता. १ (वार्ताहर) ः गणेशोत्सवात पेण शहरात मोठ्या प्रमाणावर गर्दी होते. पेण हे गणेशमूर्तीचे माहेरघर म्हणून जगप्रसिद्ध असल्याने या काळात बाजारपेठेत आणि महामार्गावर वाहनांची प्रचंड वर्दळ असते. परिणामी वाहतूक कोंडी निर्माण होणे ही दरवर्षीची डोकेदुखी ठरते. मात्र यंदाच्या गणेशोत्सवात पेण पोलिस प्रशासनाने उत्कृष्ट नियोजन करीत ही समस्या मोठ्या प्रमाणात नियंत्रणात आणली आहे.
पोलिस अधीक्षक आंचल दलाल यांच्या आदेशानुसार आणि विभागीय पोलिस अधिकारी जालिंदर नालकुल यांच्या मार्गदर्शनाखाली पेण पोलिस निरीक्षक संदीप बागूल यांनी वाहतूक व्यवस्थेसाठी सविस्तर आराखडा तयार केला. या नियोजनाअंतर्गत शहरातील महत्त्वाच्या चौकांवर तसेच महामार्गावरील गर्दीच्या ठिकाणी पोलिस कर्मचारी तैनात करण्यात आले. यामुळे बाजारपेठ गजबजलेली असतानाही वाहनांची कोंडी मोठ्या प्रमाणात टाळली गेली. दरवर्षी सणाच्या काळात पोलिसांना तारेवरची कसरत करावी लागते, मात्र यावर्षी दहीहंडीपासूनच सुरू झालेल्या विशेष नियोजनामुळे वाहतूक सुरळीत राहिली आहे. तरीही गणेशोत्सवाचे काही दिवस बाकी असल्याने नागरिकांनी पोलिस प्रशासनाला सहकार्य करण्याचे आवाहन केले आहे.
प्रभावी व्यवस्थापन
पेण तालुक्यातील वडखळ पोलिस निरीक्षक प्रसाद पांढरे आणि दादर सागरी पोलिस निरीक्षक संजीवकुमार ब्राह्मणे यांनीही आपापल्या हद्दीत योग्य नियोजन करून वाहतूक व्यवस्थापन प्रभावी केले आहे. यामुळे तालुक्यात कायदा आणि सुव्यवस्था योग्य प्रकारे राखली आहे. पेणमध्ये गणेशोत्सव काळात कायदा-सुव्यवस्था बिघडू नये आणि वाहतूक कोंडी होऊ नये यासाठी पोलिस प्रशासनाने एकत्रितपणे काम केल्याचे चित्र दिसून आले. येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनचालकांनीही नियमांचे पालन करीत पोलिसांना सहकार्य केले. अजूनही गणेशोत्सवाचे काही दिवस शिल्लक आहेत. नागरिकांनी कायदा-सुव्यवस्था राखून उत्सव साजरा करावा, असे आवाहन पेण पोलिस ठाण्याचे निरीक्षक संदीप बागूल यांनी केले.
