खोपोलीत गौरी-गणपती विसर्जनाची तयारी पूर्ण
कृत्रिम तलावाचा वापर करण्यासाठी नगर परिषदेकडून आवाहन
खोपोली, ता. १ (बातमीदार) ः खोपोली शहरात शेकडो घरगुती गौरी-गणपती तर ३० च्या वर सार्वजनिक गणपतींचे मंगळवारी (ता. २) मोठ्या थाटामाटात विसर्जन होणार आहे. गणपती विसर्जनासाठी पाताळगंगा नदीवरील विविध घाट व येथील वीरेश्वर मंदिर तलावाचा सर्वाधिक वापर होतो, मात्र जल प्रदूषण व तलावातील गाळसाठा रोखण्यासाठी खोपोली नगर परिषदेने ठिकठिकाणी कृत्रिम तलाव निर्माण केले आहेत. जास्तीत जास्त नागरिकांनी आपले गणपती विधिवत पूजा करून या कृत्रिम तलावात विसर्जित करावेत, असे आवाहन खोपोली नगर परिषदेकडून तसेच विविध स्वयंसेवी संस्थांकडून भाविकांना करण्यात आले आहे.
विसर्जन मिरवणुकांच्या काळात नागरी सुरक्षा व वाहतुकीची व्यवस्था कायम रहावी तसेच, सार्वजनिक मंडळाचे गणपती वेळेत निर्विघ्न विसर्जित व्हावेत, म्हणून पोलिस व स्थानिक प्रशासनाकडून विविध उपाययोजना करण्यात आल्या आहेत. मुख्य बाजारात सार्वजनिक गणपती मिरवणुका मोठ्या संख्येने एकत्र येऊ नयेत व मिरवणुका सुरळीत पार पडाव्यात, यासाठी अतिरिक्त पोलिस कुमक तैनात असल्याचे खोपोली पोलिस निरीक्षक सचिन हिरे यांनी सांगितले. सात दिवस अतिशय उत्साहात गणपतीची आराधना करून मंगळवारी गौरी-गणपतींचे मोठ्या दिमाखदार वातावरणात विसर्जन होणार आहे. हजारोंच्यावर घरगुती व ३० च्या वर सार्वजनिक गणपतींचे या दिवशी विसर्जन होणार आहे. यात शिळफाटा परिसरात सात, तर खोपोली गावात १५ सार्वजनिक गणपतींच्या मिरवणुका निघणार आहेत. अन्य सार्वजनिक गणपती शहराच्या त्या त्या भागाजवळील विसर्जन घाटावर जाणार आहेत. त्यामुळे त्याचा परिणाम वाहतूक व्यवस्थेवर होऊ नये, म्हणून चोख वाहतूक व्यवस्था करण्यात आली आहे. आतापर्यंत खोपोलीची परंपरा व येथील एकूणच वातावरण बघता या सर्व मिरवणुका शांततेत व वेळेत पार पडतील, असा विश्वास प्रशासन व पोलिसांना असला तरी, निवडणूक पूर्व वातावरण, मराठा आरक्षण आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर अतिउत्साह व त्यातून काही गैर प्रकार होऊ नये यासाठी मिरवणुकीच्या काळात बंदोबस्त ठेवल्याचे पोलिसांनी स्पष्ट केले आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.