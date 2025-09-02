विघवलीत १० फूट लांबीच्या अजगराला जीवदान
विघवलीत १० फूट लांबीच्या अजगराला जीवदान
माणगाव, ता. २ (बातमीदार) : माणगाव तालुक्यातील विघवली गावात एका भल्या मोठ्या अजगराला पकडून सुरक्षितपणे नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आले. ही घटना रविवारी (ता. ३१) रात्री घडली.
विघवली येथील रहिवासी अनंत साठे यांच्या घराच्या मागील भागात त्यांचे चिरंजीव निशांत साठे याला अजगर दिसला. त्याने तत्काळ गावातील इतर जाणकारांसह सर्पमित्रांना संपर्क केला.
या वेळी तातडीने सर्पमित्र वंदन सापळे गुरुजी यांचे जावई आणि रेस्क्यू टीम सदस्य अविनाश वाघे घटनास्थळी दाखल झाले. अविनाश वाघे यांनी धाडसाने आणि कुशलतेने अजगराला सुरक्षितपणे पकडले. त्यानंतर सर्पमित्र प्रशांत सुतार यांच्या मदतीने व जंगल विभागाच्या परवानगीने हा अजगर नैसर्गिक अधिवासात सोडण्यात आला. या अजगराची लांबी सुमारे १० फूट आणि वजन अंदाजे १५ किलो होते. अविनाश वाघे आणि प्रशांत सुतार हे शासनमान्य रेस्क्यू ऑपरेशन टीमचे सदस्य आहेत. सरपंच वैष्णव वसंत साठे यांनी रेस्क्यू टीमच्या सदस्यांचे मनःपूर्वक आभार मानले आणि त्यांच्या धाडसाचे कौतुक केले.
