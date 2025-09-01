निडी रेल्वे स्टेशनवर आसनव्यवस्थेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी
निडी रेल्वेस्थानकावर आसन व्यवस्थेसाठी राष्ट्रवादी काँग्रेसची मागणी
रोहा, ता. १ (वार्ताहर) ः नागोठणे मार्गावरील निडी रेल्वेस्थानकावर प्रवाशांसाठी आसन व्यवस्था करण्याची मागणी राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)तर्फे करण्यात आली आहे. यासंदर्भात तालुका अध्यक्ष तुषार विठ्ठल खरीवले यांनी रोहा स्थानक मास्तर यांची भेट घेऊन प्रवाशांच्या समस्या मांडल्या आणि मागणीपत्र सादर केले.
मध्य रेल्वे मार्गावरील निडी रेल्वेस्थानक हे रोहा स्थानकाच्या अगोदर असून, या स्थानकाचा वापर भिसे, राजेवाडी, मेढा, रेवोली, पाले, वरवडे, निडी, खारापटी, भातसई, झोळांबे, लक्ष्मीनगर, शेणवई, डोंगरी, वावेखार, सानेगाव, यशवंतखार, करंजविरा, दापोली, सुडकोली, धोंडखार अशा अनेक गावांतील ग्रामस्थ मोठ्या प्रमाणात करतात. या भागातील प्रवासी प्रामुख्याने कामगार, शेतकरी, विद्यार्थी तसेच मुंबई-पनवेल परिसरात उपचारासाठी जाणारे रुग्ण आदींचा समावेश असतो. परंतु या स्थानकावर कोणत्याही प्रकारची आसन व्यवस्था नसल्याने प्रवाशांना प्रचंड गैरसोयींचा सामना करावा लागतो. आजारी प्रवाशांसाठी ही परिस्थिती अधिकच त्रासदायक ठरते. स्थानकावर प्रतीक्षा करताना बैठकीची सोय नसल्याने अनेकांना जमिनीवर बसावे लागते. गणेशोत्सव, दिवाळी किंवा इतर सणासुदीच्या काळात तर गर्दीचे प्रमाण अत्यंत वाढते. त्यामुळे परिस्थिती आणखी बिकट बनते.
या पार्श्वभूमीवर खरीवले यांनी निवेदनात स्पष्ट केले की, आसन व्यवस्थेची तातडीने गरज असून, पुढील १५ ते २० दिवसांच्या आत जर कार्यवाही झाली नाही, तर राष्ट्रवादी काँग्रेस (शरदचंद्र पवार गट)तर्फे जनआंदोलन किंवा आमरण उपोषणाचा मार्ग स्वीकारण्यात येईल, असा इशारा त्यांनी दिला. तसेच या आंदोलनातून उद्भवणाऱ्या सर्व परिणामांसाठी रेल्वे प्रशासन जबाबदार राहील, असा इशाराही देण्यात आला आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.