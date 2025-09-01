शासकीय योजनांसाठी ई-केवायसी करण्याचे आवाहन
रोहा, ता. १ (बातमीदार) ः गणेशोत्सवासाठी गावी आलेल्या नागरिकांनी शासकीय योजनांसाठी आवश्यक ई-केवायसी करून घ्यावे, असे आवाहन तहसीलदार किशोर देखमुख यांनी केले आहे.
महाराष्ट्राचे सांस्कृतिक वैभव असलेल्या गणेशोत्सवाला बुधवार २७ ऑगस्टपासून सुरुवात झाली आहे. या सण-उत्सवाच्या निमित्ताने बाहेरगावी कामानिमित्त असलेले कोकणवासी मुंबई, ठाणे, पुणे व अन्य प्रमुख शहरातून मोठ्या प्रमाणात गावी येत असतात. दरम्यान, महसूल खात्याकडून रोहा तहसील कार्यालयामार्फत नागरिकांना वेळोवेळी राज्य केंद्र शासनाकडून जाहीर होत असलेल्या विविध योजना त्यामध्ये नैसर्गिक अतिवृष्टी, नुकसानभरपाई मंजूर होत असते. या विविध योजनांची नुकसानभरपाई लाभार्थी यांना प्राप्त होण्यासाठी सद्यस्थित ऑनलाइन संगणक प्रणालीचा वापर होत आहे. त्यामुळे गावी येणाऱ्या नागरिकांनी ऑनलाइन प्रक्रिया पूर्ण करून घ्याव्यात. त्यासाठी गावागावात शिबिराचे आयोजन करण्यात आले आहे. शेतकरी लाभार्थी तसेच योजनेस पात्र असलेल्या नागरिकांनी त्यांचे बँक बचत खाते त्यांच्या आधार नंबरबरोबर जोडणे आवश्यक आहे. त्यामुळे तहसील कार्यालयाकडून वेळोवेळी मंजूर होत असलेले शेती, घर, गुरे नुकसान, ॲग्रीस्टॅग, संजय गांधी निराधार योजना लाभ, पी. एम. किसान योजना, आयुष्मान भारत योजना तसेच सातबारामधील वारस नोंदीबाबत प्रतिज्ञालेख पत्र आदीबाबत महत्त्वाचे ई-केवायसी करणे गरजेचे आहे. ही सर्व कामे उत्सवासाठी येणाऱ्या सर्व कोकणवासीयांनी आवर्जून करावेत, असे आवाहन तहसील कार्यालयाकडून करण्यात आले आहे. त्यानुसार स्थानिक तलाठी, तहसीलदार कार्यालयाशी संपर्क साधून शासकीय योजनेबाबत महत्त्वाचे ई-केवायसी पूर्तता करून घ्यावे, असे आवाहन रोह्याचे तहसीलदार डॉ. किशोर देशमुख यांनी केले आहे.
