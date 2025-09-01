कुसे कुटुंबीयांकडून देहदानाचा निर्णय
विरार (बातमीदार) : नवघर, वसई रोड (प.) येथील रहिवासी रवींद्र कुसे (वय ७४) यांचे ३० ऑगस्टला निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर कुटुंबीयांनी एक उदात्त निर्णय घेतला. डॉ. प्रकाश कुसे यांनी बंधू विजय, बहीण सुमन तसेच पुतणे स्वरूप व अविनाश यांच्याशी चर्चा करून रवींद्र यांचे नेत्रदान, त्वचादान आणि संपूर्ण देहदान करण्याचा एकमुखी निर्णय घेतला. कुसे कुटुंबीयांमध्ये यापूर्वीही अवयवदानाची परंपरा जोपासली गेली आहे. नेत्रदानाची प्रक्रिया डॉ. निकम व अवधेश मिश्रा (रिद्धी विनायक हॉस्पिटल, नालासोपारा) यांच्या सहकार्याने पूर्ण झाली. नेत्र ठाणे येथील सहीयारा आय बँकेत पोहोचवले गेले. त्वचादान नॅशनल बर्न सेंटरने स्वीकारले. तर संपूर्ण देहदानाची जबाबदारी डॉ. प्रकाश कुसे व त्यांचा पुत्र स्वरूप यांनी पार पाडली. मुंबईतील नायर हॉस्पिटलमध्ये हा देहदानाचा संस्कार आदरपूर्वक करण्यात आला. या प्रक्रियेत डॉ. उबेद, डॉ. दत्ता डोंबे, लक्ष्मण धुरी व डॉ. युवराज भोसले यांचे मोलाचे सहकार्य लाभले. कुसे कुटुंबीयांच्या या कार्याचे समाजभर कौतुक होत आहे. या उपक्रमामुळे अवयवदान चळवळीला निश्चितच बळ मिळणार असल्याचे समन्वयक पुरुषोत्तम पवार यांनी सांगितले.
