शिक्षिकेच्या घरी चोरी; दीड लाखाची चोरी
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. १ : खासगी शाळेच्या शिक्षिकेचे बंद घर फोडून रोख रक्कमेसह सोन्याचे दागिने चोरीला गेल्याची घटना घडली आहे. एकूण दीड लाखाहून अधिक रुपयांचा ऐवज चोरी झाला असून, याप्रकरणी कापूरबावडी पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
नीलम चव्हाण या ठाण्यातील एका खासगी शाळेत शिक्षिका आहेत. शाळेला गणेशोत्सवानिमित्ताने सुट्ट्या असल्याने नीलम मुलांना घेऊन ठाण्यातील आझादनगर येथील आईच्या घरी गेल्या होत्या. सायंकाळी ५ वाजण्याच्या सुमारास घरी परतल्यावर त्यांना सेफ्टी दरवाजाचे कुलूप आणि आतील दरवाजाची कडीकोंयडा तुटलेला दिसून आला. घरातील हॉलमधील लोखंडी कपाट उघडे दिसले. त्या कपाटातील ८८ हजारांचा सोन्याचा २२ ग्रॅम वजनाचा हार, ४० हजारांची सोन्याची १० ग्रॅम वजनाची चेन आणि रोख ३० हजार असा एक लाख ५८ हजारांचा ऐवज चोरट्यांनी घेऊन पोबारा केल्याचे तक्रारीत म्हटले आहे. याप्रकरणी पुढील तपास वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रवीण माने करत आहेत.
