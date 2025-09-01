मराठा बांधवांच्या मदतीला कॅप्टन आशीष दामले
बदलापूर, ता. १ (बातमीदार) : मुंबईत मागील ७२ तासांहून अधिक काळ मराठा आरक्षणासाठी जोरदार आंदोलन सुरू आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या आंदोलनकर्त्यांना मदतीचा हात दिला जात असून जातपात विसरून समाजाच्या विविध स्तरातून सहकार्य केले जात आहे. याच परंपरेत बदलापूरचे रहिवासी आणि परशुराम आर्थिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष कॅप्टन आशीष दामले यांनी आंदोलनकर्त्यांसाठी भोजनाची व्यवस्था करून मदतीचा हात पुढे केला.
मुंबईतील आझाद मैदान परिसरात आंदोलनासाठी दाखल झालेल्या मराठा बांधवांचे खाण्या-पिण्याचे हाल होत असल्याचे समजताच, बीडमधील आंदोलनकर्ते दत्ता काळे यांनी कॅप्टन दामले यांच्याशी दूरध्वनीवरून संपर्क साधला. आमच्यासोबत असलेल्या शेकडो बांधवांसाठी जेवणाची व्यवस्था होईल का?, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. यावर कोणताही विलंब न लावता दामले यांनी भोजनाची तत्काळ सोय करून दिली.
दामले हे समाजातील सर्व घटकांना सढळ हाताने मदत करणारे म्हणून परिचित आहेत. त्यांनी या वेळी फक्त भोजनाची सोयच नव्हे, तर आंदोलनकर्त्यांना अजून काही मदतीची आवश्यकता असल्यास ती उपलब्ध करून दिली जाईल, असे आश्वासनही दिले. राज्यातील समाजकारण आणि राजकारण ढवळून निघालेल्या या आंदोलनाच्या काळात दामले यांची मदत आंदोलनकर्त्यांसाठी दिलासा ठरली आहे.
सध्या मुंबईत मराठा बांधव न्याय हक्कासाठी लढत आहेत. त्यांची मागणी चूक की बरोबर हे सरकार आणि न्यायालय ठरवेल. मात्र, त्यांचे जेवणाचे हाल होऊ नये, यासाठी एक जबाबदार नागरिक म्हणून त्यांच्यासोबत उभे राहणे हे कर्तव्य मानतो. मदत लागणार असेल, तर मराठा बांधवांनी मला संपर्क करावे.
- आशीष दामले, अध्यक्ष
परशुराम आर्थिक विकास महामंडळ
बदलापूर : आझाद मैदानात आंदोलनकर्त्यांसाठी कॅप्टन आशीष दामले यांनी भोजनाची व्यवस्था केली आहे.
