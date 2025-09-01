जिना अडवून व्यवसाय करणाऱ्यावर कारवाई
डोंबिवलीत उर्सेकरवाडी येथे फेरीवाल्यांवर कारवाई
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १ ः डोंबिवली पूर्वेतील रेल्वेस्थानकाला जोडलेल्या पादचारी पुलावर फेरीवाल्यांनी बस्तान मांडलेले दिसून येते. तर पुलाच्या जिन्यावरदेखील फेरीवाले सामान ठेवण्यासाठी वापर करतात. यामुळे नागरिकांना ये-जा करण्यास अडचण निर्माण होत होती. याप्रकरणी रविवारी (ता. ३१) सायंकाळी जिना अडवून व्यवसाय ठेवणाऱ्या फेरीवाल्यावर ग प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त भारत पवार यांनी कारवाई केली.
उर्सेकरवाडी येथे नोबेल रुग्णालयाजवळ पादचारी पुलाच्या जिन्याचा वापर पादचाऱ्यांनाच करता येत नसल्याचे दृश्य सध्या होते. या ठिकाणी फेरीवाले आपले सामान ठेवून असतात. मार्केटच्या बाहेरदेखील विक्रेते रस्ता अडवून ठेवत असल्याने जिन्यावरून उतरणाऱ्या व्यक्तीला अडथळ्यांची शर्यत पार करावी लागते. त्यामुळे पादचारीदेखील या जिन्याचा वापर अनेकदा टाळतात.
गणेशोत्सव आणि घरोघरी गौरी विराजमान झाल्याने बाजारात नागरिकांची गर्दी होती. काही नागरिकांनी या फेरीवाल्यांना आपले सामान बाजूला करण्यास सांगितले; मात्र फेरीवाला त्याकडे दुर्लक्ष करीत होता. अखेर एका जागरूक नागरिकाने त्याचे फोटो काढून ग प्रभागाचे सहाय्यक आयुक्त भारत पवार यांना पाठविले. रविवारी पाच दिवसांचे गणपतीचे विसर्जन असल्याने ग प्रभागातील फेरीवाला हटाव पथकासह पवार आपल्या प्रभागातील कृत्रिम, नैसर्गिक तलाव भागात गणपती संकलन, विसर्जनाच्या कामात व्यस्त होते. गणपती विसर्जन पूर्ण झाल्यानंतर पवार यांनी फेरीवाला हटाव पथकासह उर्सेकरवाडी भागात आले. जिना अडवून व्यवसाय करणाऱ्या फेरीवाल्याचे सामान जप्त करीत त्याच्यावर कारवाई केली. तसेच त्याचा सामान लावण्याचा मंच तोडून टाकण्यात आला.
