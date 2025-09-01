महिलांच्या पक्षप्रवेशामुळे भाजपाला महिलाशक्तीचे बळ.- आमदार मंदा म्हात्रे
तुर्भे, ता 1(बातमीदार):- बेलापूर मतदारसंघामध्ये आमदार मंदा म्हात्रे यांच्या अथक प्रयत्नांमुळे होत असलेली विकासकामे पाहून स्थानिक नागरिक मोठ्या संख्येने भारतीय जनता पक्षात सामील होत आहेत. त्याचाच एक भाग म्हणून बेलापूर येथील समाजसेविका छाया जाधव तसेच इतर महिलांनी भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांच्या प्रमुख उपस्थित भारतीय जनता पार्टीमध्ये जाहीर पक्षप्रवेश केला.
“भारतीय जनता पक्ष हा विकास आणि जनसामान्यांच्या हितासाठी सातत्याने कार्य करणारा पक्ष आहे. नागरिकांचा विश्वास हीच आमची ताकद असून, या विश्वासाला न्याय देणे हीच आमची जबाबदारी आहे.” पक्षप्रवेशामुळे भारतीय जनता पार्टीची ताकद आणखी वाढल्याचा विश्वास या वेळी आमदार मंदा म्हात्रे यांनी व्यक्त केला. त्याचबरोबर प्रभाग क्र. २७ मधील भारतीय जनता पार्टी जनसंपर्क कार्यालयाचे उद्घाटन भाजप जिल्हाध्यक्ष डॉ. राजेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते संपन्न झाले. या जनसंपर्क कार्यालयामुळे नागरिकांच्या समस्या सोडविण्यास अधिक गती मिळणार असून, जनतेशी थेट संवाद साधण्यासाठी हे केंद्र उपयोगी ठरणार आहे.
या वेळी नवी मुंबई महानगरपालिकेचे माजी विरोधी पक्षनेता पंढरीनाथदादा पाटील, प्रमोद जोशी, नारायण मुकादम, बेलापूर राम मंदिर अध्यक्ष नीलेश म्हात्रे, बेलापूर मंडळ अध्यक्ष अजय सिंग, दर्शन भारदवाज, माजी अध्यक्ष चंद्रकांत पाटील, प्रकाश मुकादम, मोहन मुकादम, आदींसह मोठ्या संख्येने स्थानिक नागरिक, महिला, युवा कार्यकर्ते व पदाधिकारी उपस्थित होते.
