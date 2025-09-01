सानपाडा येथील शिवतेज मंडळाचा सामाजिक उपक्रम
गणेशोत्सवात पर्यावरण संवर्धन व रक्तदानाची जोड
तुर्भे, ता. १ (वार्ताहर) : सानपाडा सेक्टर ४ मधील शिवतेज मित्रमंडळ गेली ३२ वर्षे गणेशोत्सवाच्या माध्यमातून सामाजिक बांधिलकी आणि पर्यावरण संवर्धनाचा संदेश देत आहे. ‘माता माती गणपती’ या संकल्पनेतून मंडळाने समाजात वेगळा आदर्श निर्माण केला आहे. यावर्षीच्या गणेशोत्सवात मंडळाने धार्मिक उत्सवाबरोबरच अनेक सामाजिक उपक्रम राबवून पुन्हा एकदा समाजाभिमुखतेचा आदर्श निर्माण केला.
गणेशोत्सवाच्या प्रारंभी मंडळाच्या वतीने ज्येष्ठ नागरिकांचा सत्कार करून समाजात आदर आणि कृतज्ञतेची भावना व्यक्त करण्यात आली. प्रथमच रक्तदान शिबिर आयोजित करून मंडळाने आरोग्य क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिले. या शिबिरासाठी शेकडो सदस्यांनी नोंदणी केली असून, तब्बल ५१ सदस्यांनी रक्तदान केले. यामध्ये विशेष बाब म्हणजे २५ नवोदित रक्तदाते पहिल्यांदाच या उपक्रमात सहभागी झाले. यामुळे मंडळाच्या या सामाजिक उपक्रमाचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. पर्यावरणपूरक गणेशोत्सव हा मंडळाचा कायमस्वरूपी संदेश आहे. त्यामुळे दरवर्षी भाविकांना वृक्षवाटप व बीज मोदक देण्याची परंपरा कायम आहे. यावर्षीही या उपक्रमासह मंडळाने पथनाट्य आणि जनजागृती कार्यक्रम आयोजित केले. या माध्यमातून प्लॅस्टिकचा वापर टाळावा, प्रदूषण कमी करावे आणि गणेशोत्सव अधिक पर्यावरणपूरक करावा, असा संदेश नागरिकांना देण्यात आला.
गर्दीचा सामाजिक कार्यासाठी उपयोग
मंडळाचे कार्यकर्ते सांगतात, की गणरायाची मूर्ती किती मोठी आहे यापेक्षा सण किती समाजाभिमुख होतो, हे महत्त्वाचे आहे. मंडळाच्या नावाप्रमाणेच आम्ही शिवरायांच्या विचारांवर चालतो. धार्मिक श्रद्धेबरोबरच सामाजिक जबाबदारी पार पाडणे हेच आमचे ध्येय आहे. गणेशोत्सवात होणारी भाविकांची गर्दी सामाजिक कार्यासाठी कशी वापरता येईल, यावर मंडळ विशेष लक्ष देते. प्रत्येक उपक्रमातून जनजागृती घडवून आणणे हे त्यांचे वैशिष्ट्य ठरले आहे. म्हणूनच शिवतेज मित्रमंडळाचा गणेशोत्सव हा फक्त उत्सव नसून, समाजासाठी प्रेरणादायी उपक्रमांचा संगम ठरतो.