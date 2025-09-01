गौराईचे लाड पुरवण्यात महिला मग्न
ठाणे, ता. १ (बातमीदार) : ठाण्यात अनेक ठिकाणी गौराईचे आगमन झाल्यानंतर सुहासिनींनी सुंदर वस्त्रालंकारांनी देवीला सजवले. सोमवारी (ता. १) विधिवत पूजा करून गौराईला विविध प्रकारचे गोडधोड नैवेद्य दाखवले. दरम्यान, या उत्सवात मंगळागौर, फुगड्या, झिम्मा अशा विविध खेळांनी वातावरण आनंदाने बहरून गेले.
ठाण्यात सोमवारी अनेक ठिकाणी सुवासिनींनी गौराईची दृष्ट काढून शालू, पैठणी नेसवून तिला सजवले. दागदागिने घालून या गौरीचा शृंगार केला. तसेच गौराईसाठी शंकरपाळ्या, लाडू, चकली, चिवडा, भाकरी-भाजी, पुरणपोळी अशा गोड आणि तिखट या दोघांचा मेळ असलेला नैवेद्य दाखवण्यात आला. दरम्यान, पारंपरिक पूजा, आरती आणि खेळ खेळून हा आनंद उत्सव साजरा करण्यात आला. तसेच नवविवाहित महिलांनी नवीन सुपासह ओवसा भरून आपल्या नवऱ्याचे दीर्घायू आणि कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी प्रार्थना केली.
गेल्या ८० वर्षांपासून ठाण्यातील गुंड परिवाराच्या वतीने गौराई आगमन व पूजा मोठ्या धूमधडाक्यात होत असून, या पूजेचे महत्त्व मोठे आहे. आपल्या पतीच्या दीर्घायुष्यासाठी व कुटुंबाच्या सुख-समृद्धीसाठी या वेळी पत्नींनी प्रार्थना केली. या वेळी सुहासिनी महिलांनी मोठ्या संख्येने आवर्जून गौराईचे पूजन करीत पारंपरिक खेळ खेळले. यामध्ये मंगळागौरी, फुगड्या, झिम्मा व फेर धरून आनंद उत्सव साजरा केला.
ठाण्यातील ढोकली नाका येथे राहणारे शिवसेना विभागप्रमुख साईनाथ पाटील यांच्या परिवाराने लाडक्या गौरी देवीचे मोठ्या जल्लोषात स्वागत केले. पाटील घराण्याची गौराई ही ४५ वर्षांपासून विराजमान होत असून, तिचा चेहरा हसरा असल्याने देवीला पाहताच क्षणी भक्तांचे मन प्रसन्न होते. या देवीला पक्वान्नांचा नैवेद्य दाखवण्यात आला. यात पुरणपोळी आणि ज्वारीच्या पिठाची आंबील हे महत्त्वाचे पदार्थदेखील होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.