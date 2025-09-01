गणेशभक्तांचा कृत्रिम तलावातील विसर्जनासाठी प्राधान्यक्रम

गणेशभक्तांचे कृत्रिम तलावातील विसर्जनास प्राधान्य
सुमारे ३२ टन निर्माल्य संकलित
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. १ ः कल्याण-डोंबिवली परिक्षेत्रातील पाच दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे रविवारी (ता. ३१) श्रद्धापूर्वक आणि भक्तिमय वातावरणात विसर्जन झाले. गणेशमूर्ती विसर्जनासाठी गणेशभक्तांनी पालिकेने उभारलेल्या कृत्रिम तलावांनाच प्राधान्यक्रम दर्शविला. सुमारे १८ हजार १७१ गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. या वेळी ३२ टन निर्माल्य संकलित करण्यात आले.
महापालिका क्षेत्रात रविवारी रात्रीपर्यंत सात हजार ४१९ शाडू मूर्तींचे आणि १० हजार ७५२ पीओपी मूर्तींचे अशा एकूण १८ हजार १७१ श्री गणेशमूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. यासाठी महापालिकेने सर्व प्रभागांतील विसर्जन स्थळांवर कृत्रिम विसर्जनासाठी निर्माल्य कलश, अग्निशमन यंत्रणा, वैद्यकीय पथक, डस्टबिन इत्यादी व्यवस्था चोख ठेवली होती.
दुर्गाडी, मोठा गाव, कुंभारखाण पाडा या महत्त्वाच्या विसर्जन स्थळांवर १० दिवसांच्या गणेशमूर्तींचे विसर्जन होईपर्यंत महापालिका अधिकारी वर्गाच्या नेमणुका करण्यात आल्या. मोठ्या गणेशमूर्तींसाठी फोर क्लिप आणि हायड्रा यांचीदेखील व्यवस्था करण्यात आली होती. महापालिकेने यावर्षी प्रथमच प्रभागनिहाय विसर्जन स्थळे गुगल मॅपद्वारा प्रदर्शित केल्यामुळे गणेशभक्तांना आपल्या मूर्तीचे विसर्जन करणे सुलभ आणि सोयीचे झाले.
गणेशभक्तांना सन्मानपत्र देऊन प्रोत्साहन
पाच दिवसांच्या गणेशमूर्तींच्या विसर्जनासाठी गणेशभक्तांनी पालिकेच्या कृत्रिम तलावांना प्राधान्य दिले आहे. गणेशभक्तांना मूर्ती कृत्रिम तलावातच विसर्जित करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्यासाठी पालिकेच्या अधिकाऱ्यांमार्फत गुलाब पुष्प देण्यात आले. तर काही प्रभागांत या गणेशभक्तांना सन्मानपत्र देऊन प्रोत्साहित करण्यात आले.
निर्माल्यातून खतनिर्मिती
रविवारी सर्व विसर्जन स्थळी निर्माण झालेले सुमारे ३२ टन निर्माल्य नानासाहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान यांचा खत प्रकल्प, गणेश मंदिर डोंबिवली येथील खत प्रकल्प तसेच महापालिकेचे बायोगॅस प्रकल्प व खत प्रकल्प येथे पाठविण्यात आले. तसेच महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त हर्षल गायकवाड, उपायुक्त समीर भूमकर यांनी इतर अधिकाऱ्यांसमवेत स्वत: विसर्जन घाटांवर/स्थळांवर जाऊन विसर्जन प्रक्रियेची पाहणी केली.
