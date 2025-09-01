उद्योजकाचा यशाचा प्रवास
दिल्लीतील एका जलद सेवा देणाऱ्या रेस्टॉरंटच्या भरगच्च काउंटरपासून ते भारतातील वाढत्या पेय बाजारपेठेत खळबळ निर्माण करण्यापर्यंत, सचिन चावडा यांचा प्रवास हा नवनिर्मिती, लवचिकता आणि नाविन्याची कहाणी आहे. ड्रिंकसिटी बेव्हरेजेस प्रायव्हेट लिमिटेड येथे बेवारो ब्रँडचे सह-संस्थापक म्हणून, सचिन आपल्या कठोर परिश्रम, सर्जनशील विचारसरणी आणि उद्योजकीय भावनेने फ्लेवर्ड सिरप मार्केटची नव्याने व्याख्या केली आहेत.
बेवारोची निर्मिती
सचिन यांची उद्योजकीय वाटचाल त्यांच्या महाविद्यालयीन काळात दिल्लीत सुरू झाली. एनआयएफटी दिल्लीमधून फॅशन मॅनेजमेंटमध्ये पदव्युत्तर शिक्षण घेत असताना, त्यांनी कॉफी आणि मॉकटेलसाठी प्रसिद्ध असलेल्या क्विक-सर्व्हिस कॅफे बिस्ट्रो५७ ची सह-स्थापना केली. इथेच त्यांना फ्लेवर्ड सिरपसाठी ग्राहकांची मोठी मागणी असल्याचे कळले. सचिन यांनी २०२१ मध्ये आपला पेय व्यवसायातील कुटुंबातील मित्र सौरभ मानेक यांच्यासोबत एक कंपनी सुरू केली आणि बेवारो हा एक गॉरमेट सिरप ब्रँड सुरू केला. एअरेटेड ड्रिंक्सपासून आइस्ड टी आणि कॉफीकडे ग्राहकांच्या पसंतीमध्ये होणारा बदल ओळखून या दोघांनी ड्रिंकसिटी बेव्हरेजेस प्रायव्हेट लिमिटेडअंतर्गत गाझियाबादमधील ट्रोनिका सिटी येथील एका सुविधेत प्रीमियम सिरप तयार करण्यास सुरुवात केली. त्यांचे ध्येय परवडणाऱ्या किमतीत मॉकटेल, आइस्ड टी आणि कॉफीसाठी उच्च दर्जाचे, वापरण्यास सोपे गॉरमेट सिरप तयार करणे होते. बेवारोची उत्पादने २०२२ पर्यंत बाजारात आली आणि त्याच वर्षी ऑक्टोबरमध्ये ब्रँड ऑनलाइन आला. कोल्ड कॉफी सिरप, मिंट मोजिटो आणि रोस्टेड हेझलनट अशी खास उत्पादने लवकरच उत्तर आणि पूर्व भारतात ग्राहकांच्या पसंतीस उतरली.
वाढीला चालना
स्पर्धात्मक पेय बाजारपेठेतील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी आणि व्यवसाय वाढवण्यासाठी सचिन यांनी २०२२ मध्ये वॉलमार्ट वृद्धी कार्यक्रमात सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला. उत्तम प्रशिक्षण आणि तज्ञांच्या नेतृत्वाखालील कार्यशाळांद्वारे बेवारो टीमने पॅकेजिंग आणि मार्केट-पोझिशनिंगवर लक्ष केंद्रित करत त्यांची उत्पादन रणनीती सुधारली. कंपनीने आपल्या विद्यमान वैयक्तिक ३०० मिली आणि ७५० मिली बाटल्यांव्यतिरिक्त इतरही कॉम्बो पॅक आणले. त्यामुळे शिपिंग खर्च कमी झाला आणि उत्पादन नवीन ग्राहकांना आकर्षित करणारे बनले व जास्तीत जास्त ग्राहक खरेदी करू लागले.
