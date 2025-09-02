पालिका कर्मचारी बदलीच्या वाटेवर
पालिका कर्मचारी बदलीच्या वाटेवर
सामान्य प्रशासन विभागाने माहिती मागवली
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २ ः कल्याण-डोंबिवली पालिकेत विविध विभागात काही ठरावीक कर्मचारी वर्षानुवर्षे ठाण मांडून आहेत. बदलीचे आदेश काढूनही राजकीय वरदहस्त, प्रभाग अधिकाऱ्यांचा हात यामुळे हे कर्मचारी आपल्या खूर्चीतून हलत नाहीत, मात्र आता अशा पालिका कर्मचाऱ्यांना बदलीची वाट धरावी लागणार आहे. सहा वर्षांपासून अधिक काळ एकाच विभागात कार्यरत असणाऱ्या सर्व कर्मचाऱ्यांची माहिती सामान्य प्रशासन विभागाने प्रभाग स्तरावरून मागवली आहे.
पालिका आयुक्त अभिनव गोयल यांच्या निर्देशावरून सामान्य प्रशासन विभागाने प्रत्येक प्रभागात, विविध विभागांतून कर्मचाऱ्यांची माहिती मागवली आहे. पालिकेतील काही कर्मचारी एकाच विभागात एकाच पदावर, खुर्चीवर वर्षानुवर्षे ठाण मांडून आहेत. त्यामुळे त्या विभागात त्या कर्मचाऱ्यांची हक्कदारी तयार झाली आहे. काही कर्मचारी नोकरीला लिपिक म्हणून एका विभागात लागल्यानंतर त्याच विभागात ते वरिष्ठ लिपिक, अधीक्षक, अतिरिक्त आयुक्तपदापर्यंत मजल मारत गेले आहेत. अशा कर्मचाऱ्यांचे बहुतांश ठेकेदार, विकसक, मध्यस्थ यांच्याशी साटेलोटे निर्माण झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांमुळे पालिकेत गैरव्यवहार वाढत आहेत. दरवर्षी पालिकेतील दोन ते तीन कर्मचारी लाचलुचपत प्रतिबंधक अधिकाऱ्यांच्या जाळ्यात सापडतात. गेल्या २५ वर्षातील अशा लाचखोरांची एकूण संख्या सुमारे ५८ झाली आहे.
बदलीच्या आदेशाकडे दुर्लक्ष
बदली होऊनही कर्मचारी त्या ठिकाणी रुजू होत नसल्याने पालिका आयुक्त गोयल यांनी सामान्य प्रशासन विभागाला एकाच विभागात सहा वर्षांहून अधिक काळ कार्यरत असलेल्या कर्मचाऱ्यांची माहिती संकलित करण्याचे आदेश दिले आहेत. या हालचालींमुळे पालिकेच्या विविध विभागात वर्षानुवर्षे ठाण मांडून असलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या अटळ आहेत, अशी चर्चा सुरू झाली आहे.
