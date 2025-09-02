मुंबईकडे वाहनचालकांचा ‘यू-टर्न’
पनवेल, ता. २ (बातमीदार) : आझाद मैदानावरील मराठा आरक्षणासाठीच्या आंदोलनामुळे मुंबईत भीषण वाहतूक कोंडी झाली आहे. या परिस्थितीत आणखी गोंधळ होऊ नये, म्हणून महामार्ग पोलिसांनी वाहनचालकांना मुंबईकडे न जाण्याचे आवाहन केले होते. त्याचबरोबर अनेक चालकांनीही स्वतःहून मुंबईकडे जाणे टाळल्यामुळे गेल्या दोन दिवसांत तब्बल ८० हजार वाहनांनी द्रुतगती महामार्गावरून प्रवास न केल्याची माहिती महामार्ग पोलिसांनी दिली.
पुणे-मुंबई द्रुतगती मार्गावर दररोज सुमारे ७० हजार वाहनांची वाहतूक होते. सुट्टीच्या दिवशी ही संख्या ८० ते ९० हजारांपर्यंत पोहोचते; मात्र आंदोलनामुळे दोन दिवसांत वाहनांची संख्या लक्षणीयरीत्या घटली. मुंबई पोलिस आयुक्त देवेन भारती यांच्या सूचनेनुसार महामार्ग पोलिस टोलनाक्यावरूनच वाहनचालकांना परिस्थितीची माहिती देत आहेत आणि गरजेअभावी मुंबईला न जाण्याचे आवाहन करीत होते.
मदत क्रमांक ठप्प
महामार्ग पोलिसांनी माहिती आणि अपघातासाठी ९८२२३९८२२३ हा क्रमांक उपलब्ध करून दिला असला तरी त्यावर कॉल केल्यावर प्रतिसाद मिळत नसल्याची तक्रार वाहनचालकांनी केली आहे. दिलीप बार्शीकर यांनी यावर नाराजी व्यक्त केली.
दृष्टिक्षेपात
द्रुतगती मार्गावर दैनंदिन वाहने ७० हजार
सुट्टीच्या दिवशी वाहने ८० ते ९० हजार
दोन दिवसांत प्रवास बंद ८० हजार
