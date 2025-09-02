भटक्या श्वानाच्या हल्ल्यात प्रवासी जखमी
डोंबिवली रेल्वेस्थानक परिसरातील घटना
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २ ः डोंबिवली रेल्वेस्थानक परिसरात प्रवाशावर मंगळवारी (ता. २) सकाळी तीन ते चार भटक्या श्वानांनी हल्ला केल्याची घटना घडली आहे. सचिन बेर्डे (वय ४७) असे जखमी प्रवाशाचे नाव आहे. याविषयी ते रेल्वे प्रशासनाकडे तक्रार करण्यास गेले असता ही पालिकेची जबाबदारी असल्याचे सांगितले, तर पालिका अधिकारी मंगळवारी रजेवर असल्याने आम्ही दाद कोणाकडे मागायची, असा सवाल सचिन यांनी केला आहे.
कल्याण-डोंबिवली पालिका क्षेत्रातील भटक्या श्वानांची वाढती संख्या आणि त्यांचा उपद्रव ही नागरिकांसाठी डोकेदुखी ठरत आहे. भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यात लहान मुले, ज्येष्ठ नागरिक जखमी झाल्याच्या घटना अनेकदा घडल्या आहेत. जून महिन्यात कल्याण पूर्वेतील चार वर्षांची चिमुरडी आणि डोंबिवली पश्चिमेतील मोठागाव येथील एका लहान मुलावर चार ते पाच भटक्या श्वानांनी हल्ला करत त्यांना जबर जखमी केल्याची घटना घडली होती. यानंतर आता डोंबिवली पूर्वेतील पी ॲण्ड टी कॉलनीत राहणारे सचिन बेर्डे हे भटक्या श्वानांच्या हल्ल्यात जखमी झाल्याची घटना मंगळवारी घडली आहे.
सचिन हे भांडुप येथे सुरक्षा रक्षकाचे काम करतात. मंगळवारी सकाळी ते नेहमीप्रमाणे कामावर जाण्यासाठी डोंबिवली रेल्वेस्थानकात लोकल पकडण्यासाठी जात होते. फलाटावरून जात असताना त्यांच्यावर तीन ते चार श्वानांनी हल्ला केला आणि उजव्या हाताला श्वानांनी चावे घेत जखमी केले आहे. सचिन यांनी आरडाओरडा केल्याने इतर प्रवासी त्यांच्या मदतीला धावले असता श्वानांनी तेथून पळ काढला. सचिन यांनी तातडीने शास्त्रीनगर रुग्णालय गाठत उपचार घेतले.
रेल्वे म्हणते जबाबदारी पालिकेची
भटक्या श्वानांविषयी सचिन बेर्डे रेल्वे प्रशासनाकडे तक्रार करण्यासाठी गेले असता कर्मचारी व पोलिसांनी ही पालिकेची जबाबदारी आहे. रेल्वे प्रशासनाकडून दोन ते तीन वेळा त्यांना भटक्या श्वानांचा बंदोबस्त आणि उपद्रव याविषयी पत्रव्यवहार करण्यात आला आहे, मात्र पालिका प्रशासन त्याकडे लक्ष देत नाही, असे सांगितले.
दाद मागायची कुणाकडे?
सचिन यांनी याविषयी पालिका अधिकाऱ्यांची भेट घेण्याचा प्रयत्न केला, मात्र मंगळवारी पालिकेला सुट्टी असल्याने त्यांची कोणाशी भेट होऊ शकली नाही. आम्ही नक्की दाद कोणाकडे मागायची. दररोज सकाळ-संध्याकाळ रेल्वेस्थानक असो किंवा इतर काही परिसर भटके श्वान झुंडीने फिरत असतात. लहान मुले, प्रवासी यांच्यावर ते हल्ले करतात, मात्र त्यावर कोणीही कारवाई करत नाही, हे म्हणजे संतापजनक असल्याचे सचिन बेर्डे यांनी सांगितले.
