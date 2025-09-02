चाकूचा धाकाने तरुणाला लुटले
उल्हासनगर, ता. २ (वार्ताहर) : रिक्षातून प्रवास करणाऱ्या तरुणाला चाकूचा धाक दाखवत तब्बल २१ हजार रुपयांची लूट करण्यात आली. पण, पोलिसांच्या चाणाक्ष तपासामुळे आरोपीला बेड्या ठोकण्यात आल्या. या धाडसी कारवाईमुळे नागरिकांनी पोलिसांचे कौतुक केले आहे.
शहरातील चोरीच्या वाढत्या घटनांमध्ये भर घालत २२ ऑगस्टला सायंकाळी आणखी एक धक्कादायक घटना घडली. अजयकुमार गौतम हे मित्रासह श्रीराम चौक ते उल्हासनगर कॅम्प ५ सरकारी प्रसूतिगृहाजवळ रिक्षातून जात असताना ‘रिअल टच’ दुकानाजवळ आरोपीने अचानक रिक्षा थांबवून शिवीगाळ व मारहाण केली. इतक्यावरच न थांबता त्याने चाकूचा धाक दाखवत फिर्यादी आणि त्याच्या मित्राकडून २१ हजार रुपयांची रोकड हिसकावून घेतली. त्यानंतर रिक्षाचालकाला धमकावत स्थानकाच्या दिशेने फरार झाला. या घटनेनंतर विठ्ठलवाडी पोलिस ठाण्यात तातडीने गुन्हा नोंदवण्यात आला. वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक अशोक कोळी यांच्या मार्गदर्शनाखाली गुन्हे प्रकटीकरण पथकाने तपास सुरू केला. सीसीटीव्ही फुटेजच्या आधारे उल्हासनगर कॅम्प ४ मधील सर्टीफाय स्कूलजवळ पोलिसांनी सापळा रचला. संजय राठोड याला अटक केली. त्याच्याकडून लुटलेली २१ हजार रुपयांची रोकड आणि गुन्ह्यात वापरलेला चाकू जप्त केला आहे. राठोडला न्यायालयासमोर हजर केले असता, त्याला पोलिस कोठडीत ठेवण्याचे आदेश दिले आहेत.
