उधवा गावात सायबर गुन्हा
उधवा गावात सायबर गुन्हा
कुटुंबाचे सहा लाख रुपये लुटले
तलासरी, ता.०२ (बातमीदार) : पालघर जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात पुन्हा एकदा सायबर फसवणुकीची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. डहाणू तालुक्यातील उधवा गावातील पाचलकर या शेतकरी कुटुंबाला तब्बल सहा लाख रुपयांचा गंडा घातल्याची माहिती पोलिसांनी दिली. या प्रकरणामुळे गावात व तालुक्यात प्रचंड खळबळ उडाली आहे.
मिळालेल्या माहितीनुसार, गेल्या एक आठवड्यापूर्वी ही घटना घडली असून पीडित कुटुंबाला ‘पीएम किसान योजना एपीके फाईल’ या नावाने मोबाईलवर संशयास्पद लिंक आली होती. त्या लिंकवर क्लिक केल्यानंतर सायबर गुन्हेगारांनी संबंधितांना सिमकार्ड बंद होईल अशी भीती दाखवली. नवीन सिमकार्ड सुरू करण्यासाठी ओटीपी देण्याची मागणी करण्यात आली. मात्र, पीडितांनी अनवधानाने दिलेल्या ओटीपीचा गैरवापर करून सायबर गुन्हेगारांनी त्यांच्या बँक खात्यातून तब्बल ६ लाख रुपये गहाळ केले. पाचलकर कुटुंबाने मुलांच्या शिक्षणासाठी ही रक्कम बँकेत जमा करून ठेवली होती. परंतु एका क्षणाच्या चुकीमुळे हे संपूर्ण कुटुंब मोठ्या आर्थिक संकटात सापडले आहे. या घटनेनंतर पीडितांनी थेट पालघर सायबर गुन्हे शाखेकडे ऑनलाईन तक्रार नोंदवली.
पोलिसांचा तपास
या गुन्ह्याचा तपास सध्या तलासरी पोलीस ठाण्याचे निरीक्षक अजय गोरड यांच्या मार्गदर्शनाखाली सुरू आहे. संबंधित बँकांकडून आवश्यक माहिती गोळा करण्यासाठी पत्रव्यवहारही करण्यात आला आहे. पोलिसांनी सांगितले की, या प्रकरणी सखोल चौकशी सुरू असून, आरोपींना लवकरच गजाआड केले जाईल.
ग्रामीण भागात जनजागृतीची गरज
सायबर फसवणुकीचे प्रकार ग्रामीण भागात वाढत चालले असून, लोकांमध्ये याबाबत पुरेशी माहिती नसल्याने ते सहज फसतात. पीडित पाचलकर कुटुंबानेही याबाबत जनजागृती वाढवण्याची मागणी केली आहे.
पोलिसांकडून जनजागृती मोहिमा
गणेशोत्सवाच्या पार्श्वभूमीवर जिल्ह्यातील विविध पोलीस ठाण्यांतून सायबर व अंमली पदार्थ विरोधी जनजागृती मोहिमा राबवल्या जात आहेत. तलासरी पोलिस ठाण्याने सोशल मीडियावर अधिकृत चॅनल सुरू करून नागरिकांना सतत जागरूक राहण्याचे आवाहन केले आहे.
कोट (फोटो)
"पालघर सायबर गुन्हे शाखेकडे ऑनलाईन नोंदवलेली तक्रार आमच्याकडे आली असून, बँकांसह सर्व स्तरांवर सखोल चौकशी सुरू आहे. नागरिकांनी कोणत्याही संशयास्पद लिंक किंवा मेसेजवर क्लिक करू नये. जनतेत जागरूकता वाढावी यासाठी सोशल मीडियावर अधिकृत चॅनल सुरू केले असून, ते सर्वांनी फॉलो करावे."
– अजय गोरड, पोलिस निरीक्षक, तलासरी
कोट (फोटो)
"या सायबर फसवणुकीत आमचे सहा लाख रुपये गमावले. मात्र या भागातील गोरगरीब जनता अशी फसू नये म्हणून पोलिस प्रशासनाने विशेष पथके नेमून प्रत्येक ग्रामीण भागात जनजागृती करावी, ही आमची विनंती आहे."
– जयराम पाचलकर, पीडित तक्रारदार
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.