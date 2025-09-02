भटक्या जनावरांमुळे केळव्यात एकाचा बळी
भटक्या जनावरांमुळे केळव्यात एकाचा बळी
पालघर, ता.०२ (बातमीदार) : रस्त्यावरील भटक्या जनावरांचा उपद्रव अधिकच डोकेदुखी ठरू लागली आहे. या जनावरांना धडकून दुचाकी अपघातात केळव्यामधील एका नागरिकाचा मृत्यू झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे. सध्या पालघर व परिसरातील गावांमध्ये भटक्या जनावरांची मोठी भीती नागरिकांना आहे. केळवे परिसरात गेल्या काही दिवसांमध्ये भटक्या जनावरांचा उपद्रव अधिकच असल्याचे नागरिक सांगत आहेत.
रस्त्यावर गायी, म्हशी, बैल, घोडे आणि श्वाने मोकाट फिरत आहेत. मात्र ही जनावरे शेतात, बागायतीत जाऊन शेतमालचेही नुकसान करत आहेत. रस्त्यावर सर्रास फिरत असल्यामुळे वाहतूक कोंडी व इतर अडचणी उद्भवत आहेत. केळव्याच्या माहीम रस्त्यात मोकाट जनावरे फिरत असताना एका म्हशीमुळे झालेल्या अपघातात हिंदेश हाडळ या दुचाकीस्वार तरुणाचा मृत्यू झाला. दोन वर्षांपूर्वीही याच भागात मोकाट जनावरांमुळे दुचाकीस्वाराचा मृत्यू झाला होता. तर जुना सातपाटी रस्ता येथे धनसारमधील एका मोटारसायकलस्वाराचा मृत्यू झाला होता.
तबेल्यांमध्ये असलेली दुधाळ जनावरे चरण्यासाठी मोकाट सोडून दिली जातात. त्यांचा सांभाळ करणारा कोणीही नसते. अशावेळी चरण्यासाठी भटकी गुरे रस्त्याच्या कडेला उगवलेले गवत, चारा, झाडे झूडपे खात असतात. मात्र असे करताना ते विश्रांतीसाठी थेट रस्त्यावर बसतात. तर काही गुरे कळपाने रस्त्यात उभे असतात. दिवसा हे कळप डोळ्याने दिसतात. मात्र रात्रीच्या वेळी दृश्यमानता नसल्याने पटकन दिसत नाहीत. त्यामुळे अपघाताचा धोका अधिक वाढतो. भटक्या जनावरांचा बंदोबस्त करून ती मोकाट सोडणाऱ्या मालकांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा अशी मागणी पुढे आली आहे.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.