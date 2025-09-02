साचलेल्या पाण्यामुळे लेप्टोस्पायरोसिसचा धोका
टिटवाळ्यात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण
टिटवाळा, ता. २ (वार्ताहर) : गेल्या काही दिवसांपासून टिटवाळा शहरात सुरू असलेल्या सततच्या पावसामुळे शहरातील अनेक भागांत पाणी साचून राहिले असून, त्यामुळे लेप्टोस्पायरोसिस या गंभीर संसर्गजन्य आजाराचा धोका वाढला आहे. परिणामी, शहरात नागरिकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
शहरातील बाजारपेठ, रिक्षास्थानक, रेल्वेस्थानक, गणेशवाडी, मांडा रोड, जानकी विद्यालय परिसर, दीप आर्केड, पाटील नगर, उड्डाणपुलाकडे जाणारा रस्ता, आझाद नगर, मधुबन सोसायटी, एस.बी.आय. बँक परिसर आणि दळवीवाडा या ठिकाणी पावसाचे साचलेले पाणी व घाण नाल्याचे पाणी मिसळल्याने दूषित परिस्थिती निर्माण झाली आहे. गर्दी व दाट लोकवस्तीच्या भागांमध्ये पावसाचे साचलेले पाणी व नाल्यांमधून वाहणारे घाणपाणी मिसळल्यामुळे दूषित वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीत उंदिरांच्या मूत्रातून पसरणाऱ्या लेप्टोस्पायरोसिसचा फैलाव होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
वैद्यकीय तज्ज्ञ सांगतात की या आजाराची सुरुवात साध्या ताप, अंगदुखी, थकवा, डोकेदुखी या सामान्य वाटणाऱ्या लक्षणांपासून होते, परंतु योग्य वेळी निदान व उपचार न मिळाल्यास आजार गंभीर स्वरूप धारण करून मूत्रपिंड व यकृत निकामी होण्याची शक्यता असते. काही रुग्णांमध्ये मृत्यूसुद्धा ओढवू शकतो. यामुळे नागरिकांनी सतर्क राहण्याची गरज असल्याचे आरोग्यतज्ज्ञांचे म्हणणे आहे. खबरदारीचे उपाय म्हणून त्यामध्ये विनाचप्पल पायाने चिखल किंवा पाण्यातून जाणे टाळावे, उकळून थंड केलेले किंवा शुद्ध पाणीच पिणे, साचलेले पाणी त्वरित काढून टाकावे तसेच घर व परिसर शक्य तितका स्वच्छ ठेवावा यांचा विशेष समावेश आहे.
लेप्टोस्पायरोसिसची लक्षणे
उंदिरांच्या मूत्रातून पसरणारा हा आजार प्रथम सामान्य ताप, अंगदुखी, डोकेदुखी, थकवा अशा लक्षणांनी दिसतो, परंतु वेळीच उपचार न झाल्यास, मूत्रपिंड व यकृत निकामी होण्याची शक्यता असते. काही रुग्णांमध्ये मृत्यूसुद्धा होऊ शकतो, असे वैद्यकीय तज्ज्ञांनी सांगितले आहे.
काय काळजी घ्यावी
चिखलात किंवा पाण्यात विनाचप्पल जाऊ नये
उकळलेले व शुद्ध पाणीच पिणे
घर व परिसर स्वच्छ ठेवावा
साचलेलं पाणी त्वरित काढावे
लक्षणे आढळल्यास त्वरित वैद्यकीय सल्ला घ्यावा
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.