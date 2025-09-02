द्रुतगती मार्गावर अपघात एकाचा मृत्यू
कासा, ता. २ (बातमीदार) : डहाणू तालुक्यात नव्याने तयार झालेल्या मुंबई-बडोदा द्रुतगती महामार्गावर सोमवारी (ता. १) झालेल्या भीषण अपघातात एकाचा मृत्यू, तर पाच जण गंभीर जखमी झाले आहेत. सायंकाळी साधारण सहा वाजण्याच्या सुमारास गंजाड गाव हद्दीत ही दुर्घटना घडली.
गंजाड येथे मुंबई-बडोदा महामार्गाशी जोडणारा मार्ग असून, सध्या टोलनाक्याचे कामही सुरू आहे. हा महामार्ग पूर्णपणे वाहतुकीसाठी खुले नसतानाही काही स्थानिक प्रवासी व दुचाकीस्वार हा मार्ग वापरत असल्याचे समोर आले आहे. खुल्या व मोकळ्या रस्त्यावर वाहनचालक अतिवेगाने गाडी चालवतात. यामुळेच हा अपघात घडल्याचे प्राथमिक तपासात निष्पन्न झाले आहे. अतिवेगामुळे वाहनचालकाचे नियंत्रण सुटून गाडी दुभाजकाला धडकली आणि उलटली. वाहनाचा चक्काचूर झाल्यामुळे वेग अत्यंत प्रचंड असल्याचे दिसून येत आहे. घटनेनंतर महामार्गावरील कंपनीचे कर्मचारी व स्थानिक नागरिकांनी मदतीला धाव घेत जखमींना रुग्णालयात हलविले. या अपघातात बच्चू बाबू मासमार (वय ४२) यांचा जागीच मृत्यू झाला, तर महेंद्र सुभाष आहडी (वय १५), पिंटू राजेश मेढा (१६), सदू विट्या मासमार (५५) हे गंभीर जखमी झाले आहेत. सर्व जखमींना तातडीने उपचारासाठी रुग्णालयात हलविण्यात आले.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.