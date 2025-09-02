पुढच्या वर्षी लवकर या...
वाशी, ता. २ (बातमीदार) : लाडक्या गणरायासह गौरीला भक्तांनी मंगळवारी (ता. २) भावपूर्ण उत्साहात निरोप दिला. सात दिवसांचा पाहुणचार घेऊन गजानन आपल्या घरी गेले. त्यांना निरोप देण्यासाठी पावसानेदेखील हजेरी लावली होती. या पावसाने गणेशभक्तांचा आनंद द्विगुणित झाला. ढोल-ताशांच्या निनादात गणेशभक्त बेधुंद होऊन नाचत विसर्जन मिरवणूक काढून उत्साहपूर्ण वातावरणात गणरायाला निरोप दिला.
मंगळवारी दुपारपासून रात्री उशिरापर्यंत गणरायाला निरोप देण्यात आला. घरगुती, सोसायट्या, लहान आणि मोठ्या मंडळांच्या मिरवणुकांनी ठाणे-बेलापूर मार्ग, ऐरोली, दिघा, कोपरखैरणे, बेलापूर आदी ठिकाणांचे अंतर्गत रस्ते आणि नवी मुंबई महापालिकेचे विसर्जन स्थळ भाविकांनी व्यापले होते. महापालिकेच्या २२ नैसर्गिक विसर्जन स्थळांसह १४३ कृत्रिम ठिकाणी श्री मूर्तींचे विसर्जन करण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशानुसार सहा फुटांपर्यंतच्या मूर्तींचे विजर्सन कृत्रिम तलावात करण्याचे आवाहन केले होते. त्यानुसार गौरी-गणपतींचे कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यासाठी उत्स्फूर्त प्रतिसाद दिला होता.
विसर्जन स्थळांवर घरगुती आणि सार्वजनिक मंडळाच्या भक्तांची गर्दी होती. गणरायाचे विलोभनीय रूप पाहण्यासाठी लहानग्यांना घेऊन भाविक विसर्जन स्थळावर दाखल झाले होते. सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाच्या उंच मूर्ती पाहून गणेशभक्तांच्या डोळ्यांचे अक्षरश: पारणे फिटले. या वेळी भक्तांना आकर्षक मूर्तीचे फोटो काढण्याचा मोह आवरता येत नव्हता, तर सार्वजनिक मंडळांनी प्रशासनाला आणि पोलिसांना केलेल्या सहकार्यामुळे मध्यरात्रीपर्यंत शिस्तबद्धरित्या विसर्जन मिरवणूक उत्साहात पार पडल्या.
जनजागृती करत कचरा विलगीकरण
विसर्जन घाटाच्या ठिकाणी स्वच्छतेसह विविध स्वयंसेवी संघटनांच्या वतीने निर्माल्य टाकण्यासाठी सोय करण्यात आली होती. महापालिकेच्या माध्यमातून ओला व सुका कचरा वेगळा करण्यासाठी जनजागृती करण्यात येऊन कचरा वेगळा टाकण्याचे सूचित करण्यात आले. ढोल-ताशांच्या तालावर अनेकजण या मिरवणुकीच्या आनंदात मिसळून गेल्याचे चित्र दिसत होते. ढोल पथकात महिलांचा मोठा सहभाग हाही आकर्षणाचा भाग ठरत होता.
प्रशासनाकडून व्यवस्था
महापालिकेच्या वतीने मूर्ती विसर्जनासाठी विशेष व्यवस्था तैनात करण्यात आली होती. गणेश घाटावर सुरक्षा मार्गदर्शक, त्याचबरोबर सुरक्षा गार्ड तैनात करण्यात आले होते. अग्निशमन दलाचे पथक, आरोग्य व्यवस्था, विद्युत विभाग या निमित्ताने रात्री उशिरापर्यंत कार्यरत होते. पोलिसांची बीट मार्शल व्यवस्था चोखपणे तैनात होती.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.