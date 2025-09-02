पु ल कट्टा संयोजक रमेश करमकर यांचे निधन
मध्य रेल्वे कामगार संघटनेचे सचिव रमेश करमरकर यांचे निधन
डोंबिवली, ता. २ ः कल्याणमधील ज्येष्ठ साहित्यिक, मध्य रेल्वे कामगार संघटनेचे सचिव रमेश करमरकर (वय ८३) यांचे पुणे येथे वृद्धापकाळाने निधन झाले. त्यांच्या पश्चात राष्ट्रसेविका समितीच्या ज्येष्ठ कार्यकर्त्या स्नेहल करमरकर, मुलगी ज्येष्ठ तबलावादक स्वप्रगंधा करमरकर आहेत.
कल्याणमधील पु. ल. कट्टा संघटनेचे ते संस्थापक सदस्य होते. अनेक वर्षे पु. ल. कट्ट्याच्या माध्यमातून करमरकर यांनी आपल्या सहकार्याच्या माध्यमातून विविध साहित्यिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम कल्याणमध्ये घडवून आणले. मध्य रेल्वेतील सेवेच्या काळात करमरकर यांनी कामगार संघटनेचे ३५ वर्षे सचिवपद सांभाळले. कामगारांच्या हक्कासाठी लढा देणारा एक तळमळीचा कार्यकर्ता म्हणून त्यांची ओळख होती. रेल्वे कर्मचारी पतपेढीत कार्यरत असताना अनेक रेल्वे कामगारांना त्यांनी मदत केली. ज्येष्ठ साहित्यिक पु. ल. देशपांडे यांच्या जन्मशताब्दीनिमित्त कल्याणमधील पु. ल. कट्ट्याने बालकला संमेलन, पोलिस प्रतिभा संमेलने आयोजित केली होती. या संमेलन काळात करमरकर आपले वय विसरून तरुणांबरोबर या संमेलनांमध्ये सहभागी झाले होते. गुंफियेला शेला या पुस्तकातून त्यांनी आपले संपूर्ण लेखन जतन केले आहे. श्री रेणुका कला मंदिरासाठी त्यांनी केलेल्या लेखनामुळे संस्थेला अनेक भाविकांचे साहाय्य मिळाले.
