आभासी चलनाच्या प्रलोभनाने ४२ लाखांचा गंडा
नवी मुंबई, ता. २ (वार्ताहर) : आभासी चलन (डिजिटल करन्सी) देण्याचे प्रलोभन दाखवून एका टोळीने बदलापूर येथे राहणाऱ्या तरुणाकडून तब्बल ४२ लाख ५० हजार रुपये लुटून पलायन केल्याची घटना उघडकीस आली आहे. याप्रकरणी एनआरआय पोलिसांनी गुन्हा दाखल करत आठ जणांच्या टोळीचा शोध सुरू केला आहे.
मोहम्मद फैसल हारुण रशिद खान (वय २८) हा बदलापूर येथे राहण्यास असून, त्याचा डिजिटल मार्केटिंगचा व्यवसाय आहे. तो २०२० पासून आभासी चलन ट्रेडिंग करत होता. सध्या बिटकॉइन या आभासी चलनाचे मूल्य वाढत असल्याने मोहंमद फैसल याने गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेतला, मात्र त्यासाठी जास्त पैशांची गरज असल्याने त्याने त्याच्या मित्रांकडून थोडी थोडी रक्कम घेऊन ४२ लाख ५० हजारांची रक्कम जमा केली होती.
गेल्या महिन्यामध्ये मोहम्मद फैसल याची हमजा फारुकीमार्फत उमैर शेख, अमन उल्लाह अन्सारी व त्यानंतर वसीम बांद्रा याच्याशी ओळख झाली. त्यानंतर वसीमने त्यांना शोएब काझी उर्फ समीर खान व आफरीन शेख यांच्याशी संपर्क करून दिला. त्यांच्यामार्फत सोनु सिंग, विवेक आणि इतर संशयित आरोपींशी संपर्क घडवून आणला गेला. या टोळीने त्यांच्याकडे आभासी चलन असल्याचे मोहम्मद फैसल याला सांगितले. त्यानंतर या टोळीने विश्वास संपादन करून त्याच्याकडून पैसे घेतले. त्यानंतर सर्वांनी पलायन केले. फसवणूक झाल्याचे लक्षात आल्यानंतर मोहम्मद फैसल याने एनआरआय पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली.
