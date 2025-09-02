रान शिकवतोय" या देखाव्याने वेधले गणेशभक्तांचे लक्ष.
‘रान शिकवतोय’ देखाव्याने वेधले भक्तांचे लक्ष
गुणसागर गणेशोत्सव मंडळाने शिवसेना गणेश दर्शन स्पर्धामध्ये प्रथम क्रमांक
कळवा, ता. २ (बातमीदार) : ठाण्यात विविध सजावटींनी आणि आकर्षक देखाव्यांनी ठाणेनगरी सजली आहे. या देखाव्यांमध्ये काही मंडळांनी सहभागी होत उत्कृष्ट कलाकृती सादर केली. शिवसेना ठाणे जिल्हा शाखा जिल्हास्तरावरील श्री गणेश दर्शन स्पर्धा २०२५ मध्ये १० देखाव्यांना उत्कृष्ट विषय म्हणून पारितोषिक मिळाले असून कळव्यातील गुणसागर नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने प्रथम क्रमांक पटकावला आहे. गुणसागर नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने यंदा ‘रान शिकवतोय’ या विषयाचा देखावा साकारला आहे.
गुणसागर गणेशोत्सव मंडळाने स्थापनेपासून आतापर्यंत विविध बोलके देखावे साकारत नागरिकांना मंत्रमग्ध आणि जागृत केले. यंदा ‘रान शिकवतोय’ हा विशेष देखावा साकारला आहे. अध्यक्ष नितीन डोंगरे, उपाध्यक्ष सुमेध पाटील, सचिव मंदार विचार, उपसचिव अविनाश शिरोळे, खजिनदार विनय शिरसाट, सहखजिनदार राज विचारे यांच्यासह प्रशांत डोर्लेकर, प्रसाद मणचेकर, सुभाष गावडे, निशांत सावंत, अविनाश मोहिते, विराज शिरसाट आदी यांच्यासह इतर कार्यकर्ते आणि लहान मुलांनी देखावा साकारण्यात मोलाचे योगदान दिले आहे. दरम्यान, गुणसागर नगर सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांनी शॉर्ट फिल्मद्वारे जंगलाबद्दल खूप छान माहिती दिली आहे. लहान मुलांना खूप काही शिकता आले असून खूप चांगल्या पद्धतीने प्रत्येक गोष्टीची माहिती दिली असल्याचे साई मोरे यांनी सांगितले.
