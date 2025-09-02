प्रभागरचनेसाठी केवळ १४ हरकती
वाशी, ता. २ (बातमीदार) : राज्य निवडणूक आयोगाने नवी मुंबई महापालिकेच्या आगामी निवडणुकांसाठी प्रभागरचनेची अधिसूचना २२ ऑगस्ट रोजी जाहीर केली आहे. या अधिसूचनेनंतर प्रभागरचनेवर हरकती आणि सूचना दाखल करण्यासाठी ४ सप्टेंबरपर्यंतची मुदत देण्यात आली आहे. त्यानुसार मंगळवार (ता. २)पर्यंत १४ हरकती घेण्यात आल्या आहेत. आता हरकती घेण्यासाठी केवळ दोनच दिवस शिल्लक राहिले आहेत. आता निवडणूक आयोग या हरकतींचा विचार करून अंतिम प्रभागरचना निश्चित करणार आहे.
महापालिका क्षेत्रातून एकूण १११ नगरसेवकांची निवड करण्यात येणार असून, एकूण २८ प्रभाग निश्चित करण्यात आले आहेत. यामध्ये २७ प्रभाग चार सदस्यीय, तर एक प्रभाग तीन सदस्यीय असा आराखडा करण्यात आला आहे. पालिकेच्या निवडणुकीसाठी इच्छुक उमेदवारांसह राजकीय पक्षांच्या नेत्यांनी आक्षेप दाखल करण्याची तयारी सुरू केली आहे. भाजप आणि शिवसेनेच्या शिंदे गटासाठी प्रभागरचना लाभदायक असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. त्यामुळे हे दोन पक्ष वगळता महाविकास आघाडीचे शिवसेना ठाकरे गटासह अन्य राजकीय पक्षांकडून सूचना व हरकती घेण्याच्या तयारीत आहेत, तर काही जण न्यायालयातही जाण्याच्या तयारीत आहेत.
गणेशोत्सवामुळे प्रभागरचनेची हरकती व सूचना घेण्याची मुदतवाढ देण्याचीदेखील मागणी राजकीय नेत्यांकडून करण्यात आली आहे, पण आजतागायतपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आलेली नाही. नवी मुंबई महापालिका ही राज्यातील वेगाने वाढणाऱ्या शहरांपैकी एक असल्याने प्रभागरचनेतील बदलांकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
राजकीय पक्षांकडून गणित मांडण्यास सुरुवात
नव्या रचनेनंतर नवी मुंबईतील राजकारणात चैतन्य निर्माण झाले असून, सर्व प्रमुख राजकीय पक्षांनी आपापले गणित मांडण्यास सुरुवात केली आहे. निवडणुकांचा रणसंग्राम लक्षात घेता कोणत्या प्रभागात किती उमेदवार उतरवायचे, आरक्षणाचा फायदा कसा करून घ्यायचा, यासाठी पक्षांतर्गत हालचाली सुरू झाल्या आहेत.
