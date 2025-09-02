दुतर्फा पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या
दुतर्फा पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडीची समस्या
नवी मुंबईकर त्रस्त; वाहतूक उपाययोजनेची मागणी
वाशी, ता. २ (बातमीदार) : नवी मुंबई महापालिका क्षेत्रातील अनेक भागांत रस्त्याच्या दोन्ही बाजूने बेकायदा वाहन पार्किंग होत असल्याने वाहतुकीचा बोजवारा उडाला आहे. वाशी, नेरूळ, ऐरोली, कौपरखैरणे आदी भागात ही समस्या प्रखरतेने जाणवू लागली आहे. त्यामुळे स्थानिकांसह वाहनचालक त्रस्त झाले आहेत.
महापालिकेने सर्व नोडमध्ये सम-विषम पार्किंग नियम आणि नो पार्किंग फलक बसवले असले तरी, काही दुकानदारांनी फलक काढून टाकल्यामुळे नियम बिनधास्त मोडले जात आहेत. विशेषतः गावठाणे, झोपडपट्टी व अरुंद रस्त्यांवर वाहतूक कोंडी होत असल्याचे दिसून येत आहे. ठाणे-बेलापूर मार्गावरील रबाळे-टी जंक्शनपासून रबाळे रेल्वेस्थानकापर्यंत वाहतूक कोंडी नित्याचीच झाली आहे. परिणामी, वाहनधारक अंतर्गत रस्त्यांमार्गे ऐरोली सेक्टर-५ पर्यंत वाहने घेऊन जातात, ज्यामुळे अंतर्गत रस्त्यावर वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. शिवाय अंतर्गत रस्त्यांवर दुतर्फा पार्किंगमुळे स्कूल बस, रुग्णवाहिका, एनएनएमटीच्या बसेस, रिक्षा व दुचाकी वाहनांना मार्ग काढताना अडचणींचा सामना करावा लागतो. वाशी सेक्टर-९, १०, १५ आणि १६ तसेच कोपरखैरणे सेक्टर-१९ व माथाडी वसाहतींमध्ये ही समस्या रोजच्या व्यवहाराचा भाग बनली आहे. घणसोली, सानपाडा, नेरूळ आणि सीबीडी बेलापूर परिसरातही समान परिस्थिती पाहायला मिळते. तसेच ठाणे-बेलापूर मार्गावरील दिघा व तुर्भे येथे रस्त्याच्या रुंदीकरणाचे काम रखडल्यामुळे, बसथांबा आणि रिक्षा स्टँड असलेल्या रस्त्यांवर दुतर्फा वाहन पार्किंगमुळे सकाळ-संध्याकाळ वाहतूक कोंडी होते. त्यामुळे वाहतूक कोंडीसह पार्किंगबाबत उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात येत आहे.
पाम बीचवरील वाहतूक मंदावली
पाम बीच मार्गावरील कोपरी रस्त्यालगत वाहन पार्किंगमुळे वाहतूक कोंडीत भर पडत आहे. कोपरी गावापासून एपीएएमसीकडे जाणाऱ्या मार्गावर ही परिस्थिती अधिक गंभीर बनते. दोन मिनिटांच्या प्रवासासाठी वाहनचालकांना पंधरा मिनिटे वाहतूक कोंडीत थांबावे लागते. पालिकेकडून लावलेले नो पार्किंग फलक काही ठिकाणी कामी येत नसल्यामुळे वाहनचालकांचा संताप वाढला आहे.
दुतर्फा बेकायदा वाहन पार्किंग रोखणे हे तातडीचे आहे अन्यथा ही समस्या दिवसेंदिवस वाढणार आहे. वाहतूक पोलिस उपआयुक्त तिरुपती काकडे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न झाला, पण संपर्क झाला नाही.
