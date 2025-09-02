आयटी हबमुळे रिअल इस्टेटला सुगीचे दिवस
घणसोली, कोपरखैरणे घरांच्या किंमतीत वाढ
कोपरखैरणे, ता. २ (बातमीदार) : नवी मुंबईतील घणसोली आणि कोपरखैरणे परिसर सध्या रिअल इस्टेट गुंतवणुकीसाठी हॉटस्पॉट ठरत आहेत. यामागचे प्रमुख कारण म्हणजे घणसोली विभागात आयटी कंपन्यांचे झपाट्याने वाढत असलेले जाळे ठरत आहे. अनेक राष्ट्रीय आणि आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कंपन्यांनी या भागात आपली कार्यालये स्थापन केली असून त्यामुळे रोजगाराच्या भरपूर संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. या रोजगारवाढीचा थेट परिणाम घरबाजारावर जाणवत असून निवासी प्रकल्पांची मागणी विक्रमी प्रमाणात वाढत आहे.
विशेषतः घणसोली स्टेशन, सेक्टर ५, ६ तसेच एमआयडीसीच्या शेजारील भागात अनेक नवीन गृहप्रकल्प उभे राहत आहेत. या प्रकल्पांमध्ये १ बीएचके, २ बीएचके पासून ते आलिशान लक्झरी अपार्टमेंटपर्यंतची घरे उपलब्ध होत आहेत. तरुण आयटी व्यावसायिकांकडून या प्रकल्पांना मोठा प्रतिसाद मिळत असून, रिअल इस्टेट बाजारात उत्साहाचे वातावरण आहे. केवळ घणसोलीच नव्हे तर कोपरखैरणे परिसरातही मागणी मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. येथे शैक्षणिक संस्था, बाजारपेठा, आरोग्य सुविधा आणि रेल्वे कनेक्टिव्हिटीमुळे कुटुंबांना राहण्यासाठी हा परिसर पसंतीस पडत आहे.
भाड्याच्या घरांची मागणी दिवसेंदिवस वाढत असून, घरभाड्यांमध्ये लक्षणीय वाढ दिसून येत आहे. रिअल इस्टेट तज्ज्ञांच्या मते, आगामी मेट्रो प्रकल्प आणि ठाणे-बेलापूर महामार्गामुळे या भागातील प्रॉपर्टीच्या किंमती आणखी वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे पुढील पाच वर्षांत घणसोली आणि कोपरखैरणे हे नवी मुंबईतील प्रमुख रिअल इस्टेट हॉटस्पॉट ठरणार असल्याचा अंदाज वर्तवला जात आहे.
