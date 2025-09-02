सायन–पनवेल महामार्गावर अपघाताचा धोका;
सायन-पनवेल महामार्गावर अपघाताचा धोका;
खड्डे, बंद दिवाबत्तीमुळे वाहनचालकांची गैरसोय
तुर्भे, ता. २ (बातमीदार) : नवी मुंबईतीलच नव्हे तर राज्यातील सर्वाधिक वर्दळ असणारा मार्ग म्हणून सायन-पनवेल महामार्ग समजला जातो, मात्र हा महामार्ग मागील काही महिन्यांपासून वाहनचालकांसाठी धोकादायक ठरत आहे. या मार्गावरील अनेक उड्डाणपुलांवर खड्डे पडलेले आहेत आणि अनेक ठिकाणी बसवलेल्या दिवाबत्ती बंद पडल्या आहेत. त्यामुळे वाहनचालकांना जीव मुठीत घेऊन प्रवास करावा लागत आहे.
सायनपासून पनवेलपर्यंत २५ किलोमीटरचा हा मार्ग असून, त्यातील १२ किलोमीटर नवी मुंबई-पनवेल भागात येतो. या मार्गावर आठ उड्डाणपूल आहेत, ज्यातील काहींचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट झाला असून, वाहतुकीसाठी धोका निर्माण झाला आहे. महामार्ग अंधारमय झाल्यामुळे रात्री वाहन चालवणे विशेषत: दुचाकीचालकांसाठी अत्यंत धोकादायक ठरत आहे. तुर्भे भागातील सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या कार्यालयाजवळ, हुंडाई शोरूमच्या शेजारी महारेल कंपनीने सहा-आठ महिन्यांपूर्वी बांधलेला पूल आता अत्यंत धोकादायक बनला आहे. फक्त काही महिन्यांतच पुलावर खड्डे पडले असून, दुचाकी आणि चारचाकी वाहनचालकांना जीव धोक्यात घालून प्रवास करावा लागत आहे. मागील काही दिवस सुरू असलेल्या संततधार पावसामुळे मार्गावर अनेक ठिकाणी खड्डे पडले आहेत. त्यामुळे खड्डे वाचविताना अपघात होण्याचा धोका वाढला आहे.
वाहनधारकांची तक्रार
या मार्गावर मोठ्या प्रमाणात खड्डे आणि बंद दिवाबत्तीमुळे वाहनधारकांना दररोज प्रचंड त्रास सहन करावा लागत आहे. गंभीर अपघाताची शक्यता वाढली असून, वाहतूक कोंडीतून मार्ग काढताना वाहनचालकांना मनस्ताप होत आहे. शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाच्या वतीने कार्यकारी अभियंता गुप्ता यांना ई-मेल, व्हॉट्सअॅप संदेश व फोनद्वारे वारंवार सूचित केले आहे, मात्र अद्याप कोणतीही ठोस कार्यवाही करण्यात आलेली नाही. तत्काळ खड्डे बुजवून, महामार्गावरील दिवाबत्ती सुरू न केल्यास, आगामी काळात आंदोलन छेडले जाईल, याची संपूर्ण जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभागाची असेल, असा इशारा उपशहरप्रमुख सिद्धाराम शिवलिंगप्पा शिलवंत यांनी दिला आहे.
