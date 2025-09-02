साबुदाण्यातून साकारली गणेशाची मूर्ती
साबुदाण्यातून साकारली गणेशमूर्ती
मुलुंडच्या मूर्तिकाराची ६५ वर्षांपासून अनोखी कलासाधना
मुलुंड, ता. २ (बातमीदार) ः सिंधुरासुर राक्षसाचा भगवान गणेश यांनी आपल्या वाहन मूषकराजावर आरूढ होऊन पराभव केला. या युद्धाचे अमर चित्रण आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे चित्रकार एस. एम. पंडित यांनी केले होते. याच प्रेरणेतून मुलुंडचे आंतरराष्ट्रीय ख्यातीचे कलाकार मोहनकुमार दोडेचा यांनी साबुदाणा गणेशमध्ये या कथेचे पुनःसर्जन केले आहे.
मोहनकुमार यांनी यंदा सहा ते सात फूट आकाराची साबुदाणा गणेश रंगोळी साकारली आहे. विशेष म्हणजे, तब्बल ३५ किलो साबुदाणा या कलाकृतीसाठी वापरला आहे. या विशेष रांगोळीसाठी मोहनकुमार दोडेचा यांच्यासह त्यांचे सहकारी भूपेश जोशी, दयाराम हिंदिसोटा, अर्चना पालन, भावना भानुशाली, डॉ. चेतन कोटक आदींनी गेल्या एक महिन्यापासून दररोज १५ तास परिश्रम घेऊन २५० ते ३०० रंगाच्या शेड्स वापरून ३५ किलो साबुदाण्याची ही अनोखी रांगोळी साकारली आहे. या अद्वितीय कलाकृतीसाठी यावर्षी पद्मश्री पुरस्कारासाठीदेखील मोहनकुमार यांनी अर्ज केला आहे.
