अमेरिकेत मराठीजण उत्साहात साजरा करताहेत गणेशोत्सव

अमेरिकेत मराठीजन उत्साहात साजरा करताहेत गणेशोत्सव
मालाड, ता. २ (बातमीदार) ः अमेरिकेतील श्रुसबरी गणेशोत्सव मंडळाच्या वतीने मागील १३ वर्षांपासून मोठ्या उत्साहाने गणेशोत्सव साजरा करीत आहे. भारतातील परंपरा जपण्यासाठी आणि मुलांना त्याचा अनुभव देण्यासाठी हा उत्सव सुरू करण्यात आला. सुरुवातीला ३०-४० लोक सहभागी असताना आता २००-२५० जणांनी उत्सव साजरा केला आहे.
प्रत्येक वर्षी नवीन थीमवर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम, नाटक, नृत्य आणि संगीत सादर केले जाते. बाप्पाची मूर्ती हाताने बनवण्याची कार्यशाळा, मिरवणूक, ढोल-ताशा यांसारखे उपक्रमदेखील आयोजित होतात. या उत्सवाने अनेक माणसे आणि कुटुंबे एकत्र आणली आहेत.
