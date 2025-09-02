गणेश उत्सवात चित्रकला स्पर्धेतून पर्यावरणाचे धडे
गणेशोत्सवात चित्रकला स्पर्धेतून पर्यावरणाचे धडे
खारघर, ता. २ (बातमीदार) : ईश फाउंडेशन, खारघर आणि श्री गणेश मित्र मंडळ यांच्या संयुक्त विद्यमाने शिल्प चौक येथील गणेशोत्सव मंडपात चित्रकला स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले. या स्पर्धेला प्रतिसाद मिळाला असून ७० हून अधिक विद्यार्थी सहभागी झाले होते.
स्पर्धेवेळी डॉ. अमृत केजरीवाल, डॉ. रेवती खंडेलकर, शिक्षिका सुनीता कटकडौंड, निकिता सूरज पाटील, रोहित मनोचा, तसेच अपोलो हॉस्पिटलचे प्रकाश वाडकर पाहुणे म्हणून उपस्थित होते. ईश फाउंडेशनच्या अध्यक्षा दिव्या मेहरा यांनी सांगितले, की चित्रकला स्पर्धेचे मुख्य उद्दिष्ट विद्यार्थ्यांना पर्यावरणविषयक जागरूकता निर्माण करणे हे होते. वाढत्या प्रदूषणामुळे होणारे परिणाम, जीवनावर होणारे नकारात्मक परिणाम आणि पर्यावरण संरक्षणाची गरज या विषयांवर विद्यार्थ्यांनी आपल्या कलात्मक सादरीकरणातून संदेश दिला. अनेकांनी रंगांद्वारे प्रदूषणाचा परिणाम, जंगलतोड, जलस्रोतांचे नुकसान आणि प्रदूषणमुक्त जीवन कसे राखावे, याचे चित्रण केले. स्पर्धेत डॉ. अमृत केजरीवाल आणि डॉ. रेवती खंडेलकर यांनी विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन केले आणि त्यांना त्यांच्या कलात्मक दृष्टिकोनासाठी प्रोत्साहन दिले. या वेळी विद्यार्थ्यांच्या सृजनशीलतेचे कौतुक करण्यात आले आणि पर्यावरण संवर्धनाची जबाबदारी लहान वयापासून शिकणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले गेले.
चित्रकला स्पर्धा यशस्वी करण्यासाठी ईश फाउंडेशनच्या आरती मेहरा, तसेच श्री गणेश मित्र मंडळाचे पदाधिकारी केशरीनाथ पाटील, कमलाकर पाटील, सूरज पाटील, आनंद राऊत यांनी कष्ट घेतले. त्यांनी स्पर्धेचे आयोजन सुरळीत पार पाडण्यासाठी योजना आखली, साहित्याची व्यवस्था केली आणि विद्यार्थ्यांना मार्गदर्शन दिले.
