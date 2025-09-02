पनवेलकरांना विविध योजनेचा लाभ
पनवेलकरांना विविध योजनेचा लाभ
महापालिकेतर्फे आयुष्मान कार्डसाठी विशेष मोहीम; लोकप्रतिनिधींच्या बैठकीत निर्णय
पनवेल, ता. २ (बातमीदार) ः पनवेल महापालिकेतर्फे नागरिकांना आरोग्य सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना व महात्मा जोतिराव फुले जनआरोग्य योजनाअंतर्गत आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड तयार करून देण्यासाठी विशेष मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. यासंदर्भात लोकप्रतिनिधींशी विशेष बैठक आज पालिका मुख्यालयात आयुक्त मंगेश चितळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली घेण्यात आली.
या बैठकीस उपायुक्त प्रसेनजित कारलेकर, मुख्य आरोग्य अधिकारी डॉ. आनंद गोसावी उपस्थित होते. डॉ. गोसावी यांनी आयुष्मान कार्डचे महत्त्व, तसेच आवश्यक कागदपत्रांची माहिती लोकप्रतिनिधींना दिली. नागरिकांना सहज सुविधा मिळाव्यात यासाठी प्रभागनिहाय शिबिरांचे आयोजन करण्याचा निर्णय या बैठकीत घेण्यात आला. नागरिकांनी या विशेष मोहिमेत सक्रिय सहभाग नोंदवून स्वतःचे व कुटुंबीयांचे आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड त्वरित काढून घ्यावे, असे आवाहन महापालिकेच्या वतीने करण्यात आले आहे.
..............
चौकट
आधार कार्ड लिंक आवश्यक
लोकप्रतिनिधींनी बैठकीत सूचित केले की, आयुष्मान कार्ड काढण्यासाठी शिधापत्रिका, आधार कार्ड लिंक असणे गरजेचे आहे. त्यामुळे आयुष्मान कार्ड शिबिरांसोबत शिधापत्रिका आधार लिंकिंग शिबिरांचे आयोजन करावे. या सूचनांचे स्वागत करत पालिका प्रशासनाने महसूल विभागाशी चर्चा करून नियोजन करण्याचे आश्वासन दिले.
..............
चौकट
योजनेचे फायदे
या योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्रतिवर्षी पाच लाख रुपयांपर्यंत मोफत उपचार मिळणार आहेत. यामध्ये १, ३५६ प्रकारच्या शस्त्रक्रिया व विशेष उपचारांचा समावेश असून, कुटुंबातील ७० वर्षांवरील सदस्यांना ‘आयुष्मान भारत वय वंदना कार्ड’च्या माध्यमातून अतिरिक्त पाच लाख रुपयांपर्यंत उपचार सुविधा उपलब्ध होणार आहे.
....................
चौकट
कार्ड कसे काढावे?
कुटुंबातील प्रत्येक सदस्यांकडे आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड असणे बंधनकारक आहे. हे कार्ड आशा स्वयंसेविका, आपले सरकार सेवा केंद्र, रेशन दुकानदार यांच्या माध्यमातून मिळू शकते. तसेच नागरिक स्वतःही गुगल प्ले स्टोअरवरील ‘आयुष्मान ॲप’ डाऊनलोड करून किंवा https://beneficiary.nha.gov.in या संकेतस्थळावर जाऊन कार्ड तयार करू शकतात.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.