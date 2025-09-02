मुरबाडमध्ये फुलांच्या गौराईचे आकर्षण
मुरबाड, ता. २ (वार्ताहर) : मुरबाड पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील सात सार्वजनिक मंडळांचे गणपती आणि १,३०० घरगुती गणपती तसेच टोकावडे पोलिस ठाण्याच्या हद्दीतील नऊ सार्वजनिक मंडळांचे गणपती व ८३० घरगुती गणपती यांचा तसेच १०२ चिनीमातीच्या मूर्ती आणि ७२ हजार फुलांच्या गौराईचे मंगळवारी (ता. २) सायंकाळी पाच ते सातच्या दरम्यान भक्तिभावाने विसर्जन करण्यात आले.
सात दिवसांच्या गणपती व गौराईला भावपूर्ण निरोप देत ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ अशा जयघोषाने विसर्जनाचा कार्यक्रम रंगला. तालुक्यातील महत्त्वाच्या बाजारपेठा आणि रस्त्यांवरील धसई, सरळगाव, टोकावडे, शिवळे, कोरावळे, मुरबाड अशा परिसरात वाजतगाजत, गुलाल उधळत, फटाक्यांच्या आतशबाजीसह ढोल-ताशांच्या तालावर गणरायाला निरोप देण्यात आला.
गणपतीला निरोप देताना अनेक भाविक भावुक झाले होते. तालुक्यातील प्रत्येक गावातील शेतात फुलांच्या गौराईची ठेव करून त्यांचे विसर्जन करण्यात आले. ही परंपरा शंभरहून अधिक वर्षांपासून अशी कायम आहे. ‘गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या’ असा गजर आणि भक्तिभावाने गावाशेजारील तलाव, नदी-ओढे तसेच मुरबाड शहरातील नगर पंचायतीने निर्मित कृत्रिम तलावात विसर्जन करण्यात आले.
या कार्यक्रमाच्या काळात मुरबाड पोलिस ठाणे व टोकावडे पोलिस ठाणे हद्दीतील ठिकाणी चौकशीसाठी पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला होता. सात दिवसांच्या गणेशोत्सवात कुठेही अनुचित प्रकार घडल्याची माहिती दोन्ही पोलिस ठाण्यांच्या मुख्य अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.
