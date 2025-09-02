रविंद्र चव्हाण - दीपेश म्हात्रे यांच्या भेटीमागे काय दडलंय...
रवींद्र चव्हाण-दीपेश म्हात्रे यांच्या भेटीमागे काय दडलंय?
डोंबिवलीत राजकीय वर्तुळात चर्चा
सकाळ वृत्तसेवा
डोंबिवली, ता. २ ः विधानसभा निवडणुकीत एकमेकांचे कट्टर विरोधक राहिलेले व गेल्या दोन वर्षांत प्रत्येक मुद्यावर भाजप प्रदेशाध्यक्ष आणि डोंबिवलीचे आमदार रवींद्र चव्हाण यांना कैचीत पकडण्याचा प्रयत्न शिवसेना ठाकरे गटाचे जिल्हाध्यक्ष दीपेश म्हात्रे यांनी केला. गणेशोत्सवानिमित्त रवींद्र चव्हाण आणि दीपेश म्हात्रे या विरोधकांनी एकमेकांची भेट घेत चर्चा केली. आगामी पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर ही भेट राजकीय चर्चांना उधाण देणारी ठरत आहे.
भाजप प्रदेशाध्यक्ष रवींद्र चव्हाण यांनी माजी महापौर पुंडलिक म्हात्रे यांच्या डोंबिवलीतील नवनाथ कृपा या बंगल्यात ठाकरे गटाचे जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांची गणपती दर्शनाचे औचित्य साधून भेट घेतली. या भेटीमुळे राजकीय वर्तुळात अनेकांच्चा भुवया उंचावल्या आहेत. आगरी समाजाचे वर्चस्व असलेल्या डोंबिवलीत आगरीचा आमदार पाहिजे. या विचारातून शिंदे शिवसेनेत असतानाच दीपेश म्हात्रे यांनी डोंबिवलीतील आगरी समाजातील जुन्या जाणत्या राजकीय मंडळींच्या भेटी घेतल्या. आगरी समाजाचा आमदार डोंबिवलीतून निवडून जाईल यादृष्टीने व्यूहरचना आखली. आगरी समाजाचा आमदार निवडून येईल, असे वातावरण निर्माण केले होते.
शिंदे शिवसेनेतून डोंबिवली विधानसभेसाठी आमदारकीसाठी उमेदवारी मिळत नाही हे पाहून दीपेश म्हात्रे यांनी ठाकरे पक्षात प्रवेश केला. रवींद्र चव्हाण यांच्याविरोधात विधानसभेसाठी शड्डू ठोकला. बहुतांशी आगरी समाजाने दीपेश म्हात्रे यांना पाठबळ दिले. डोंबिवलीत सुरुवातीला भाजपमध्ये अस्वस्थता होती. भाजपच्या बाजूने कट्टर संघ स्वयंसेवक आणि निष्ठावान कार्यकर्ते यांची तगडी फळी होती. डोंबिवलीत विधानसभा पटकवायचीच या इराद्याने म्हात्रे कामाला लागले होते. नागरी समस्यांच्या विषयावरून चव्हाण यांना ठाकरे समर्थकांकडून लक्ष्य केले जात होते, मात्र अखेर जुने जाणते रवींद्र चव्हाण यांचाच विजय झाला. पालिकेवर भाजपला आपला झेंडा फडकवायचा आहे. सक्षम नेतृत्व असे दीपेश म्हात्रे यांचे व्यक्तिमत्त्व आहे. या पार्श्वभूमीवर रवींद्र चव्हाण यांनी गणपती दर्शनाचे निमित्त साधून दीपेश म्हात्रे यांच्या घरी जाऊन त्यांची भेट घेतल्याने राजकीय वर्तुळात विशेषतः शिंदे गटात आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.
पक्षाची साथ नाही
पराभवानंतरही दीपेश यांनी नागरी समस्या, शहर विकासाचे विषय मार्गी लावण्यासाठी आपला लढा सुरू ठेवला आहे. एकहाती ठाकरे गटाचे नेतृत्व डोंबिवलीतून दीपेश म्हात्रे करत आहेत. पक्षाची तगडी साथ त्यांना मिळत नाही, अशी चर्चा आहे.
भाजपमध्ये प्रवेश करणार?
माजी केंद्रीय मंत्री कपिल पाटील आणि पुंडलिक म्हात्रे हे नातेवाईक आहेत. या कौटुंबिक स्नेहसंबंधातून दीपेश म्हात्रे भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याच्या जोरदार चर्चा काही दिवसांपासून आहेत. प्रत्यक्षात असे काही नाही, असे दीपेश समर्थकांनी सांगितले, आगामी पालिका निवडणुकीचा विचार करता डोंबिवलीतील ठाकरे गटाचे सामर्थ्य जेमतेम आहे.
