दोन राजकीय पक्षांची मान्यता होणार रद्द
निवडणूक आयोगाने बजावली कारणे दाखवा नोटीस
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : गेल्या सहा वर्षांपासून एकही निवडणूक लढवलेली नाही, अशा राजकीय पक्षांनी पक्षाचे काम थांबविल्याची नोंद घेऊन, केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय अंत्योदय काँग्रेस व सेक्युलर अलायन्स ऑफ इंडिया या दोन राजकीय पक्षाला कारणे दाखवा नोटीस बजावत पक्षाची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. या नोटिसीद्वारे कारवाई करण्यापूर्वी पक्षाला आपली बाजू मांडण्याची संधी देण्यात आली असल्याचे आयोगाने म्हटले आहे.
निवडणूक आयोगाच्या नोंदीनुसार, कोणत्याही संस्थेची राजकीय पक्ष म्हणून नोंदणी करण्याचा मुख्य उद्देश निवडणुकांमध्ये भाग घेणे हा असतो; मात्र संबंधित पक्षाने २०१९ पासून लोकसभा, विधानसभा किंवा कोणत्याही पोटनिवडणुकीत एकही उमेदवार उभा केलेला नाही. यामुळे हा पक्ष आता कलम २९ अ नुसार राजकीय पक्षाच्या निकषांचे पालन करत नाही, असे आयोगाचे म्हणणे आहे. त्यामुळे केंद्रीय निवडणूक आयोगाने राष्ट्रीय अंत्योदय काँग्रेस व सेक्युलर अलायन्स ऑफ इंडिया या राजकीय पक्षाला कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. तसेच या नोटिशीला उत्तर देण्यासाठी ४ सप्टेंबर २०२५पर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. संबंधित पक्षाला लेखी स्पष्टीकरण, संबंधित कागदपत्रे आणि अध्यक्षांचे किंवा सरचिटणीसांचे प्रतिज्ञापत्र सादर करणे बंधनकारक आहे.
११ सप्टेंबरला सुनावणी
राष्ट्रीय अंत्योदय काँग्रेस व सेक्युलर अलायन्स ऑफ इंडिया या दोन राजकीय पक्षांना नोटिसीप्रकरणी ११ सप्टेंबर २०२५ रोजी मुंबईतील मुख्य निवडणूक अधिकारी, महाराष्ट्र यांच्या दालनात सुनावणी होणार आहे. या सुनावणीला पक्षाच्या अध्यक्षांनी, सरचिटणीसांनी किंवा पक्षप्रमुखांनी हजर राहणे आवश्यक आहे. जर पक्षाने ठरलेल्या मुदतीत उत्तर दिले नाही किंवा सुनावणीला उपस्थित राहिले नाही, तर योग्य ती कारवाई केली जाईल, अशी नोटीस निवडणूक आयोगाचे उपसचिव तथा सहमुख्य निवडणूक अधिकारी मनोहर पारकर यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आली आहे.
