एसटीच्या धडकेत तरुणीचा मृत्यू
रोहा, ता. २ (बातमीदार) : मुंबई-गोवा महामार्गावर कोलाडजवळील पुगाव येथील नम्रता ढाब्यासमोर एका एसटी बसने स्कूटरला पाठीमागून जोरदार धडक दिल्याची घटना सोमवारी (ता. १) घडली. या धडकेत स्कूटरचालक तरुणी देवयानी किशोर गोळे (वय १९, रा. ऐनवहाळ, ता. रोहा) हिचा डोक्याला गंभीर दुखापत झाल्याने तिचा जागीच मृत्यू झाला आहे. तर स्कूटरमागे बसलेला देवयानीचा भाऊ सुजल किशोर गोळे (वय १५) हा जखमी झाला आहे.
हा अपघात सोमवारी दुपारी साडेतीन वाजण्याच्या सुमारास घडला. गौरीपूजनानंतर देवयानीचा प्रथमच गौरीचा ओवसा असल्याने ती आपल्या मामाकडे देवकान्हे येथे ओवसा देण्यासाठी ऐनवहाळ गावातून मुंबई-गोवा महामार्गावरून स्कूटरने भाऊ सुजलसह चालली होती. त्याच वेळी खेडवरून मुंबईकडे जाणाऱ्या एका भरधाव एसटीने देवयानीच्या स्कूटरला मागून जोरदार धडक दिली. या भीषण धडकेत देवयानीचा जागीच मृत्यू झाला तर सुजल जखमी झाला. याप्रकरणी कोलाड पोलिसांनी एसटीचालक जितेंद्र अवसरमल याला ताब्यात घेतले असून या अपघाताची नोंद कोलाड पोलिस ठाण्यात करण्यात आली आहे.
