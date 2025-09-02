एकनाथ ढमाळ यांची सरकारी अभियोक्ता पदावर नियुक्ती
एकनाथ ढमाळ यांची सरकारी अभियोक्ता पदावर नियुक्ती
सकाळ वृत्तसेवा
ठाणे, ता. २ : गृह विभागाने राज्यातील ३० अतिरिक्त अभियोक्त्यांना पदोन्नती देऊन सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता म्हणून नियुक्त केले आहे. या पदोन्नतीत अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता एकनाथ ढमाळ यांची निवड होऊन त्यांची नियुक्ती ठाणे येथे करण्यात आली आहे.
ढमाळ यांची २००२ मध्ये महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत सहाय्यक सरकारी अभियोक्ता (गट-अ) म्हणून निवड झाली होती. त्यानंतर मुंबई, रायगड व ठाणे जिल्ह्यातील न्यायालयांमध्ये त्यांनी प्रभावीपणे कामकाज केले. प्रविण महाजन अटक व रिमांड कार्यवाही आणि अजमल कसाब अटक व रिमांड प्रक्रियेसारख्या महत्त्वाच्या खटल्यांमध्ये त्यांनी शासनाची बाज यशस्वीपणे मांडली. सन २०२१ मध्ये त्यांची अतिरिक्त सरकारी अभियोक्ता म्हणून पदोन्नती झाली. ठाणे व बेलापूर येथील उपन्यायालयांमध्ये काम करताना त्यांनी दोषसिद्धीचे प्रमाण लक्षणीयरीत्या वाढवले असून अनेक गंभीर खटल्यांमध्ये आरोपींना शिक्षा झाली. आता सहाय्यक संचालक व सरकारी अभियोक्ता म्हणून एकनाथ ढमाळ यांच्यावर ठाणे व पालघर जिल्ह्यातील कार्यालयीन प्रशासकीय कामकाज, अधीनस्थ सरकारी अभियोक्त्यांचे न्यायालयीन कामकाजाचे मार्गदर्शन व देखरेख, तपासी यंत्रणांना गुन्ह्याच्या तपासाबाबत अभिप्राय देणे, शासनाच्या विविध समित्यांवर कामकाज करणे, तसेच कायदेशीर सेमिनार आयोजित करणे अशा महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सोपविण्यात आल्या आहेत.
