पाच दिवसांनी रस्त्यांनी घेतला मोकळा श्वास
पाच दिवसांनी रस्त्यांनी घेतला मोकळा श्वास
मुंबई, ता. २ : मराठा आरक्षणासाठी मुंबईत दाखल झालेल्या मराठा आंदोलनकर्त्यांनी दुपारी तीन वाजेपर्यंत रस्ते मोकळे करावेत, असा आदेश उच्च न्यायालयाने दिल्यानंतर काही वेळात सीएसएमटी येथील रस्ते मोकळे केले आहे. त्यामुळे पाचव्या दिवशी सीएसएमटी परिसरातील रस्त्यांनी मोकळा श्वास घेतल्याचे चित्र होते. त्यामुळे मुंबईकरांनी याबद्दल समाधान व्यक्त केले आहे.
मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी गेल्या पाच दिवसांपासून मुंबईच्या आझाद मैदानावर मराठा समाजाचे आंदोलन सुरू आहे. या आंदोलनामुळे सीएसएमटीसह चर्चगेट हुतात्मा चौक, गेटवे ऑफ इंडिया आदी परिसरात मोठ्या संख्येने मराठा बांधवांनी ठिकठिकाणी आंदोलन करून रस्ते अडवून धरले होते. त्यामुळे बहुतांश मुंबईकरांनी दक्षिण मुंबईत न फिरकणे पसंत केले होते. सीएसएमटी मुख्यालयासमोर पाच दिवस आंदोलकर्त्यांनी आपापल्या गाड्या पार्क केल्या होत्या. सीएसएमटीपुढे गाड्या लावून वाहतूक थांबवली होती; मात्र मंगळवारी (ता. २) चित्र पालटले, रस्ते मोकळे झाल्याने रेल्वे प्रवासी व पादचाऱ्यांनी समाधान व्यक्त केले.
न्यायालयाच्या आदेशानुसार मराठा बांधवांनी या भागातील रस्ते मोकळे केल्यामुळे त्यांचे आभार.
- एजाज अहमद शेख, मुंबईकर
देशाची आर्थिक राजधानी असलेली मुंबई पाच दिवसांपासून ठप्प झाल्याने कोट्यवधींचे आर्थिक नुकसान झाले आहे; मात्र न्यायालयाच्या आदेशानंतर का होईना रस्ते मोकळे झाल्याचा आनंद आहे.
- मुकेश सोनी, मुंबईकर
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.