चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीची हत्या
आरोपी पती ४८ तासांत गजाआड
भिवंडी, ता. २ (वार्ताहर) : शहरातील खाडीलगतच्या ईदगाह झोपडपट्टीजवळील दलदलीत ३० ऑगस्ट रोजी महिलेचे धडावेगळे शिर आढळल्याने मोठी खळबळ माजली होती. या गुन्ह्याचा उलगडा करण्यात भोईवाडा पोलिसांना यश मिळाले असून पोलिसांनी अवघ्या २४ तासांत मृत महिलेची ओळख पटवून ४८ तासांत हत्या करणाऱ्या पतीस अटक केली आहे. त्याने चारित्र्याच्या संशयावरून पत्नीची हत्या केल्याचे कबूल केले.
परवीन ऊर्फ मुस्कान (वय २६) असे हत्या झालेल्या महिलेचे नाव असून तहा इम्तियाज अन्सारी असे आरोपीचे नाव आहे. भोईवाडा पोलिसांनी या प्रकरणी ईदगाह झोपडपट्टीत माहिती घेण्यास सुरुवात केली. त्यामध्ये येथील एक महिला गायब असल्याची माहिती समोर आली. त्यामुळे पोलिसांनी तपासाची दिशा निश्चित करीत चौकशीला सुरुवात केली. त्यामध्ये परवीन ऊर्फ मुस्कान या महिलेचा तो मृतदेह असल्याचे स्पष्ट झाले. त्यानंतर माहिती घेतली असता तिचा पती घरी नसल्याचे आढळून आले. पोलिसांनी तत्काळ शोध घेत तहा याला सोमवारी (ता. १) सायंकाळी ताब्यात घेतले. त्याची चौकशी केली असता त्याने परवीनच्या हत्येची कबुली दिली. पोलिसांनी आरोपी तहाला घटनास्थळी नेऊन परवीन हिचे धड शोधण्यासाठी खाडीपात्रात बोटीच्या सहाय्याने शोधमोहीम सुरू केली.
या दाम्पत्यामध्ये एकमेकांच्या वैयक्तिक संशयावरून वाद होता. त्यामुळे त्यांच्यात हाणामारीसुद्धा होत होती, असे तपासातून पुढे आले. सतत होणाऱ्या भांडणामुळे परवीन ही २८ ऑगस्ट रोजी घरातून निघून गेली होती. या रागातून पती तहा इम्तियाज अन्सारी याने २९ ऑगस्ट रोजी पत्नी परवीन हिची क्रूरपणे हत्या केली. त्याने परवीनचे शिर धडापासून वेगळे करीत शरीराचे दोन तुकडे करीत ते खाडीत फेकल्याचे पोलिसांना सांगितले.
धडाचा शोध सुरू
स्थानिक पोलिसांसह फॉरेन्सिक पथक व श्वान पथकास मंगळवारी (ता. २) घटनास्थळी पाचारण करून परवीन हिच्या धडाचा शोध घेण्यात येत आहे. दरम्यान, आरोपी तहा इम्तियाज अन्सारी याला भिवंडी न्यायालयात हजर केले असता त्याला न्यायालयाने ११ सप्टेंबरपर्यंत पोलिस कोठडी सुनावली आहे.
