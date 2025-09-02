पालिका कर्मचाऱ्यांच्या बदल्यांचा लपंडाव
बदल्या रद्द न करण्याची संघटनेची आयुक्तांकडे मागणी
भिवंडी, ता. २ (बातमीदार) : महापालिकेत वारंवार बदल्यांचा लपंडाव केला जात असून लिपिक नसलेल्या काही कर्मचाऱ्यांना प्रभारी पदे देऊन सेवाज्येष्ठता असलेल्या कर्मचाऱ्यांना डावलले जात असल्याचा आरोप पालिकेच्या कर्मचाऱ्यांच्या संघटनेने केला आहे. त्यातच आता आयुक्तांनी केलेल्या बदल्या रद्द न करण्याची लेखी मागणी अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनच्या वतीने आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
‘ज्या वसुली कर्मचाऱ्यांची वसुली समाधानकारक नाही, अशा कर्मचाऱ्यांना कार्यालयीन कामे द्यावी, तसेच ज्यांचे मूळ पद लिपिक आहे आणि ते विविध कार्यालयीन विभागात काम करीत आहेत, अशा लिपिकांची वसुली विभागात बदली केल्यास पालिकेच्या महसुलात वाढ होऊ शकते,’ अशी मागणी या युनियनच्या वतीने करण्यात आली होती; मात्र पालिका प्रशासनाने त्याच अकार्यक्षम कर्मचाऱ्यांची विविध प्रभागात वसुलीसाठी बदली केल्याने वसुलीचा हेतू साध्य होणार नाही, तसेच बदली केलेल्या आदेशातील अटी व शर्तींमध्ये बदली रद्द करण्यासाठी राजकीय दबाव आणण्याचा प्रयत्न केल्यास त्यांच्यावर कारवाई करण्यात येईल, असे नमूद केले आहे. त्यानुसार केलेल्या ७४ कर्मचाऱ्यांपैकी एकाही कर्मचाऱ्याची बदली रद्द करू नये, असे लेखी पत्र अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनचे भिवंडी विभागाचे अध्यक्ष महेंद्र कुंभारे यांनी सोमवारी (ता. १) पालिका आयुक्त अनमोल सागर यांना दिले आहे.
आर्थिक हिताचा संशय
‘भिवंडी महापालिकेत यापूर्वीही अशा अनेक बदल्यांमध्ये याच अटी व शर्ती असूनही काही कर्मचाऱ्यांच्या बदल्या पुन्हा त्याच जागेवर केल्या असल्याची बरीच उदाहरणे आहेत. अशा काही बदल्या रद्द करण्यामागे आर्थिक हित लपले असल्याचे सर्वश्रुत आहे. त्यामुळे संदर्भीय विषयान्वये केलेल्या बदली आदेशानुसार एकाही कर्मचाऱ्याची बदली रद्द केल्यास संपूर्ण बदली आदेशच रद्द करावा,’ अशी मागणी अखिल महाराष्ट्र जनरल कामगार युनियनच्या वतीने आयुक्तांकडे करण्यात आली आहे.
