''प्रोफेट फॉर ऑल'' मोहीमेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय परिषद
प्रोफेट फॉर ऑल मोहिमेअंतर्गत आंतरराष्ट्रीय परिषद
सकाळ वृत्तसेवा
मुंबई, ता. २ ः गणेशोत्सव आणि हजरत मोहम्मद यांचा जन्मदिन या दोन्हीचे औचित्य साधून गेल्या तीन वर्षांपासून प्रोफेट फॉर ऑल या अभियानाची सुरुवात करण्यात आली आहे. या मोहिमेअंतर्गत मुंबईतील इस्लाम जिमखाना येथे बुधवारी (ता.३) एक आंतरराष्ट्रीय परिषद आयोजित केली आहे. रफीक झकेरीया सेंटर व खैरुल इस्लाम हाय एज्युकेशन सोसायटीच्या वतीने ही परिषद होत आहे.
बुधवार (ता. ३)पासून सुरू होत असलेल्या प्रोफेट फॉर ऑल या आंतरराष्ट्रीय परिसंवादात उच्च शिक्षण क्षेत्रातील अनेक मान्यवर सहभागी होणार आहेत. या परिषदेत काही रिसर्च पेपरही सादर करण्यात येणार आहेत. उच्च शिक्षण क्षेत्रात काम करीत असलेले एच. एम. कलानिया, मुंबई विद्यापीठाचे माजी प्र-कुलगुरू संजय देशमुख, ए. डी. सावंत, प्राध्यापक दीपक साबळे, एफ. ए. भारत, अपूर्व मुलानी, डॉ. योगीनी घारे, सचिव वेंकटरमानी यांच्यासह अनेक मान्यवर या परिषदेत आपले विचार मांडणार आहेत.
प्रोफेट यांच्या जयंतीला १५०० वर्षे पूर्ण
प्रोफेट फॉर ऑल या मोहिमेचे हे चौथे वर्ष आहे. या मोहिमेदरम्यान हजरत मोहम्मद यांचा करुणा, शांती आणि बंधुता संदेश समाजात पोहोचवण्यात येतो. यंदा प्रोफेट यांच्या जयंतीला १५०० वर्षे पूर्ण होत आहेत. या मोहिमेअंतर्गत २४ ऑगस्ट ते ४ सप्टेंबरपर्यंत मुंबईसह देशभरात सर्व धर्मीयांसोबत संवाद साधला जातो. मुस्लिम धर्मीयांबद्दलचे गैरसमज दूर झाल्यास मुस्लिम समाजाविषयीची द्वेषभावना कमी होईल. दोन्ही धर्मातील सामाजिक सलोखा टिकेल, हा या मोहिमेमागचा उद्देश असल्याचे आयोजकांकडून सांगण्यात आले आहे.
