सात दिवसांच्या बाप्पांना ढोल-ताशांच्या गजरात निरोप
जव्हार, ता.२ (बातमीदार) : सात दिवसांच्या उत्साहात घरोघरी व मंडपात विराजमान झालेले गणराय आज भक्तांच्या "गणपती बाप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या" या गजरात विसर्जनासाठी मार्गस्थ झाले. सकाळपासूनच विसर्जन मिरवणुकांना सुरुवात झाली होती. ढोल-ताशांच्या गजरात, फटाक्यांच्या रोषणाईत, महिलांनी केलेल्या फुगड्यांमध्ये व भक्तांच्या उत्साही जयघोषात बाप्पांचे विसर्जन पार पडले.यासाठी जव्हार नगरपरिषद प्रशासनाच्या माध्यमातून शहरातील सूर्य तलाव परिसरात गणपती मूर्तींचे विसर्जना करता चोख व्यवस्था करण्यात आली होती.
गणपती विसर्जन मिरवणुकी दरम्यान जव्हार शहरात भक्तिमय वातावरण निर्माण झाले होते. मंडपातील सजावट, आरास व विविध सामाजिक उपक्रमांनी गणेशोत्सव अधिकच आकर्षक ठरला. अखेर सात दिवसांच्या आनंद, उत्सव व भक्तीमय वातावरणाला विराम मिळताच भाविकांच्या डोळ्यांत पाणी तर ओठांवर "मोरया" चा गजर घुमत होता. दरम्यान, कायदा आणि सुव्यवस्था बाधित होणार नाही यासाठी जव्हार पोलीस ठाण्याचे पोलीस निरीक्षक विजय मुतडक यांनी नियुक्त केलेल्या पोलीस बंदोबस्तामुळे निर्विघ्न विसर्जन पार पडले.
