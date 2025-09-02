विसर्जनानंतर मूर्तींचे छायाचित्रण करण्यास मनाई
विसर्जनानंतर मूर्तींचे छायाचित्रण करण्यास मनाई
भाईंदर, ता.२ (बातमीदार): गणेश मूर्तींचे विसर्जन झाल्यानंतर मूर्तींची छायाचित्रे अथवा चित्रफिती काढण्यास पोलीसांकडून मनाई करण्यात आली आहे. अशी छायाचित्रे अथवा चित्रफिती तयार करुन प्रसारित केल्या तर पोलीसांकडून कायदेशीर कारवाई केली जाणार आहे. मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीसांकडून तसेच आदेश जारी करण्यात आले आहेत. हे आदेश मिरा भाईंदरसह वसई विरार शहरांमध्येही लागू असणार आहेत.
गणेशमुर्तीचे पारंपरीक पध्दतीने पाण्यात विसर्जन होत आहे. सहा फूटांवरील मूर्ती खाडीत अथवा समुद्रात विसर्जित होत आहेत तर सहा फूटांपर्यंतच्या मूर्ती कत्रिम तलावात विसर्जित होत आहेत. काही वेळा विसर्जनानंतर मूर्ती अर्ध्या विरघळलेल्या अवस्थेत भरतीच्या वेळी किनाऱ्यावर वाहून येतात किंवा तलावाच्या पाण्यावर तरंगतात. कृत्रिम तलावातील मूर्ती विसर्जनानंतर त्या बाहेर काढून संकलन केंद्रात पाठविण्यात येतात. अशा मूर्तींचे काहीजण चित्रिकरण करतात किंवा त्यांची छायाचित्रे काढून प्रसारित करतात. परिणामी धार्मिक भावना दुखावल्या जाऊ शकतात तसेच सार्वजनिक शांतता धोक्यात येण्याची शक्यता असते.
यासाठी विसर्जनानंतर अशी छायाचित्रे काढून अथवा चित्रिकरण करुन प्रकाशित करणे आणि प्रसारित करणे याला प्रतिबंधित करण्यात आला असल्याचे आदेश पोलीस उपायुक्त अशोक विरकर यांनी जारी केले आहेत. हे आदेश दिनांक २ सप्टेंबर ते १४ सप्टेंबर पर्यंत मिरा भाईंदर वसई विरार पोलीस आयुक्तालय कार्यक्षेत्रामध्ये लागू करण्यात आले आहेत. या आदेशाचे उल्लंघन करणारी कोणतीही व्यक्ती भारतीय न्याय संहिता, २०२३ चे कलम २२३ अन्वये कायदेशीर कारवाईस पात्र असेल असे या आदेशात नमूद करण्यात आले आहे.
