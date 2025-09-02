विक्रमगड तालुक्यातील ११ वर्षीय मुलाचा सर्पदंशाने मृत्यू
विक्रमगड तालुक्यातील ११ वर्षीय मुलाचा सर्पदंशाने मृत्यू.
कसा, ता.२ (बातमीदार) : पाचवीत शिक्षण घेत असलेल्या ११ वर्षीय विशाल कुऱ्हाडा या मुलाचा (विद्यार्थ्याचा) सर्पदंशाने रुग्णालयात उपचारां दरम्यान मृत्यू झाल्याची घटना घडली आहे. त्याला रुग्णालयातील असुविधेचा फटका बसला असल्याचा आरोप होत आहे.
विक्रमगड तालुक्यातील सारशी येथील कु.विशाल विष्णू कुऱ्हाडा हा पाचवीमध्ये शिक्षण घेत असून तो अभ्यासात अतिशय हुशार होता. त्याला "गौरी- गणपतीची सुट्टी लागल्याने तो घरीच होता. घरी झोपलेल्या अवस्थेत असताना मध्यरात्री सुमारे १.३० ते २:०० वा.च्या सुमारास अत्यंत विषारी सापाने उजव्या हाताला व मानेवर दंश केले.विशालला तातडीने नजिकच्या असलेल्या तलवाडा येथील प्राथमिक आरोग्य केंद्रात प्रथमोपचार करून पुढील उपचारांसाठी कासा येथील उपजिल्हा रुग्णालयात दाखल करण्यात आले. मात्र यावेळी रुग्णाची गंभीर परिस्थिती होती.
मात्र रुग्णालयातील असुविधेमुळे नातेवाईकांनी वेदांता हॉस्पिटल आणि सिलवासा या रुग्णालयात संपर्क साधला. मात्र येथेही त्यांना कोणता सकारात्मक दिलासा मिळाला नाही. या दोन्ही रुग्णालयांकडून उपचार होणार नसल्याचे सांगितले. दरम्यान विशालचा पहाटे ६ वाजण्याच्या सुमारास कासा उपजिल्हा रुग्णालयात उपचारांदरम्यान दुर्देवी मृत्यू झाला.
त्याच्या मृत्यूमुळे मोठी हळहळ व्यक्त होत आहे.
