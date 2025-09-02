हमत नगरमध्ये धोकादायक इमारतीला तडे
रहमत नगरमध्ये धोकादायक इमारतीला तडे
नालासोपारा, ता.२ (बातमीदार): नालासोपारा पूर्वेकडील रहमत नगर परिसरातील आसिफा बिल्डिंग या धोकादायक इमारतीला आज मंगळवार (ता.०२) रोजी दुपारी ५च्या सुमारास अचानक तडे गेल्याचे लक्षात आल्यावर परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले. तातडीची परिस्थिती लक्षात घेऊन पालिका प्रशासन आणि पोलिसांनी तत्परतेने कारवाई करत संपूर्ण इमारत खाली करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर आसिफा बिल्डिंगच्या शेजारील अलफिया आणि सबा अपार्टमेंट यांनाही धोका निर्माण होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात आली. खबरदारी म्हणून या इमारतीतील नागरिकांनाही खाली करण्यात आले असून, त्यांना सुरक्षित स्थळी हलवण्यात आले आहे. घटनास्थळी वसई-विरार महानगरपालिकेचे अधिकारी तसेच पोलीस अधिकारी मोठ्या संख्येने उपस्थित असून परिस्थितीवर नियंत्रण ठेवले आहे. इमारत रिकामी करून नागरिकांच्या सुरक्षिततेची सर्वतोपरी खबरदारी घेतली जात आहे.
